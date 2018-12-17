Данила Козловский снимет фильм по реальным историческим событиям

Выступая на Неделе российского кино в Нью-Йорке, Данила Козловский рассказал, что сюжет его нового режиссерского проекта будет основан на реальных исторических событиях. Козловский не раскрыл подробностей сценария или название картины.

«Это большая и сложная картина, довольно амбициозная по своим художественным и творческим задачам. Гораздо сложнее, чем „Тренер“, гораздо больше с точки зрения бюджета, команды и масштаба темы, — говорит актер. — Фильм основан на реальных исторических событиях. Эта история эмоционально очень мне близка, ее хочется рассказать».

«У меня нет такой задачи — делать что-то другое. У меня есть история, которая меня задевает, трогает, волнует. И мне хочется ее рассказать», — добавил Козловский.

«Тренер», режиссерский дебют Козловского, увидел свет в апреле 2018 года. Лента рассказывала об игроке национальной сборной, который вынужден завершить карьеру футболиста и стать тренером маленькой провинциальной команды. Лента собрала в российском прокате 830,5 млн рублей при бюджете в 380 млн рублей.

В 2019 году зрители увидят Козловского в фантастическом сериале «Карамора».

ТАСС

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