Сирша Ронан и Кейт Уинслет снимутся в драме «Аммонит»

Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют главные роли в драме «Аммонит» (Ammonite), которая расскажет об отношениях двух женщин в XIX веке. Френсис Ли, режиссер ленты «Божья земля», поставит картину по собственному сценарию.

Эйн Каннинг и Эмиль Шерман, выпустившие фильмы «Король говорит!» и «Вдовы», спродюсируют проект совместно с Фодлой Кронин О’Рейли («Леди Макбет»).

Действие фильма развернется в 1840-е в прибрежном английском городке. В центре сюжета окажутся романтические отношениях двух женщин — палеонтолога Мэри Эннинг и богатой лондонской женщины, за которой она вынуждена ухаживать.

Съемки «Аммонита» стартуют в марте 2019 года.

Лауреат премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Чтец» Кейт Уинслет недавно закончила съемки в сиквеле «Аватара» и сейчас занята на площадке драмы «Черный дрозд».

17 января российские зрители смогут увидеть Сиршу Ронан вместе с Марго Робби в исторической драме «Две королевы».

Deadline