Американский бокс-офис: Клинт Иствуд между Пауком и Гринчем

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 14 по 16 декабря. Данные предварительные и могут измениться.

Ровно год назад в эти выходные бушевали «Звездные войны». Восьмой эпизод с подзаголовком «Последние джедаи» собрал 220 млн долларов. Сейчас в прокате дела гораздо спокойнее: до нового фильма франшизы еще ровно год, и у студий есть поле для деятельности. Победителем выходит Sony с анимационным «Человеком-пауком» и Warner, своевременно выкатившая новую ленту Клинта Иствуда для тех, кому неинтересны комиксы. Главный лузер недели — студия Universal, чьи «Хроники хищных городов» уже точно не запустят франшизу из-за очень плохого старта.

За пределами США и Канады вовсю гремит «Аквамен», чьи сборы уже дошли до 250 млн долларов, причем 189,2 млн долларов приходится на Китай. Но американцам еще несколько дней до премьеры, поэтому смотрим, на что они ходили в прошедшие выходные.

1. (1-я неделя) «Человек-паук: Через вселенные», 35,4 млн долларов, 3813 кинотеатров

Четвертую неделю подряд в США и Канаде предпочитают анимацию игровому кино. На сей раз первую строчку заняла новинка — анимационная версия приключений укушенных пауками персонажей из разных измерений. Sony не ожидали такой прыти от мультфильма, спродюсированного режиссерским дуэтом Лорда и Миллера. От премьерного уик-энда ожидали максимум 30 млн долларов. Сейчас предполагается, что к Рождеству лента соберет около 65 млн долларов (если, конечно, «Аквамен» не подмочит паучку репутацию).

К слову, о репутации. «Человек-паук: Через вселенные» почти неделю держал высочайшую планку — 100% «свежести» на Rotten Tomatoes. В момент написания текста у фильма было 97% (всего 7 отрицательных рецензий из 247). Критикам нравится свежий подход студии к анимации (Sony даже собирается запатентовать кое-какие нововведения), а также разудалый дух комиксов, который в последнее время выветрился с экранов (во вселенной Marvel царит упадок после работы Таноса, а DC только начинает выбираться из выбранной по дурости тактики «снимаем мрачно и реалистично»). Возможно, это лучшая экранизация истории о Человеке-пауке, пишут многие рецензенты. Если посмотреть на рейтинг RT, то «Через вселенные» уделывает фильм Сэма Рэйми «Человек-паук 2», ранее державший звание лучшего с 93% «свежести».

Зрителям фильм тоже пришелся по душе. По данным CinemaScore, картина получила А+ (именно о такой оценке мечтают все студийные боссы), а по данным PostTrak, 90% опрошенных поставили ей положительную оценку и 80% однозначно порекомендуют фильм своим друзьям и близким. Ключевое слово — «однозначно». Компания RelishMix, которая мониторит отзывы в соцсетях, отмечает, что у фильма совершенно потрясающий сарафан: зрителям нравится не только уникальный стиль анимации, но и сама история, афроиспанский герой, убойная сцена после титров и запоминающийся саундтрек (особенно «Sunflower» Post Malone и Sway Lee).

«Человек-паук: Через вселенные» обошелся Sony в 90 млн долларов без учета рекламной кампании, которая оценивается в 115 млн долларов. Студия определила главное послание картины: каждый может носить маску, но героем тебя делает твоя сущность. Эта идея понравилась многим крупным компаниям — от McDonald’s, включившего фильм в свои наборы Happy Meal, до Nike (спортивный бренд продает кроссовки Air Jordans, которые носит Майлз Моралес в фильме). Фильм поддерживают Synchrony Bank, хлопья General Mills, изготовитель игрушек Hasbro, круизы Genting Cruise Lines (более 100 кораблей предлагают пассажирам как блюда, так и развлечения, связанные с Человеком-пауком), телекоммуникационный гигант Vodafone, компании Adobe и Wacom. Студия постаралась привлечь к раскрутке картины самых разных партнеров.

Если отойти от США и Канады, то получится, что «Человек-паук» собрал 21 млн долларов за рубежом с 44 стран, причем лучшими стали Южная Корея (3,3 млн долларов), Великобритания (2,9 млн долларов), Россия (2,3 млн долларов) и Австралия (2,3 млн долларов). На этой неделе картина расширит географию еще на 11 рынков, среди которых Китай.

Среди фильмов о Спайдермене лучше всех в США и Канаде стартовал «Враг в отражении», собравший 151,1 млн долларов в 2007 году. Самым кассовым в Америке значится первый фильм трилогии Рэйми, собравший 403,7 млн (это 635 млн долларов с учетом инфляции). Самый кассовый «Человек-паук» в мире — снова «Враг в отражении» с 890,9 млн долларов (без учета инфляции). Сумеет ли анимационный паучок добраться до своих игровых собратьев, и если да, то как высоко он заползет?

2 (1-я неделя). «Наркокурьер», 17,2 млн долларов, 2588 кинотеатров

«Контрпрограммирование» — это слово, которое так любят студии и кинотеатры. Когда ваш многозальник завален комиксами, мультиками и студийными франшизами, куда податься взрослому зрителю? На фильм, который совсем не похож на другие. Примеры контрпрограммирования в топе этой недели — «Крид 2», «Богемская рапсодия», «Семья по-быстрому» и «Зеленая книга». Но герой один — «Наркокурьер» Клинта Иствуда с ним же в главной роли. Обратите внимание: из всей верхней пятерки только у него меньше 3000 кинотеатров. Тем не менее фильм вырвался на второе место. Потому что не комиксами едиными и не франшизами. И Клинт Иствуд — все еще мощный старик.

В «Наркокурьере» он играет 90-летнего садовода и ветерана вьетнамской войны Эрла Стоуна, которого ловят за перевозку кокаина для мексиканского наркокартеля. Не сказать, чтобы критики были в восторге — на Rotten Tomatoes у фильма Иствуда 63% «свежести». «Это полный провал», — считает Time Out, тогда как New York Times находит в ленте набор отличных элементов, которые никак не хотят складываться в единую и качественную картину. Chicago Tribune ругает попытку Иствуда поностальгировать об Америке прошлого — это одно из главных замечаний критиков. Впрочем, например, IndieWire не видит в этом ничего плохого и хвалит фильм за неоднозначное размышление о современной Америке, в которой работа становится базисом личности. «Фильм показывает, что у Иствуда еще есть порох в пороховницах — как у режиссера и как у актера», — считает The Hollywood Reporter.

«Наркокурьер» стоил 50 млн долларов, и есть немалая вероятность, что свой бюджет он будет отбивать медленно, но верно — у Иствуда есть преданная аудитория. Последний раз актер появлялся на экране в собственном фильме 10 лет назад в драме «Гран Торино», собравшей 148 млн долларов при бюджете в 33 млн долларов. Роль Иствуда в спортивной драме Роберта Лоренца «Крученый мяч» не привлекла зрителей (35,7 млн долларов), но Иствуд-актер плюс Иствуд-режиссер — совсем другое дело. Зрители отнеслись к этой ленте лучше критиков: оценка «Наркокурьера» на CinemaScore — A-.

Интересно, что та же Warner несколько иначе выпускала «Гран Торино» на экраны. Лента появилась 12 декабря в шести кинотеатрах, постепенно увеличивала географию показов, а на четвертую неделю расширила количество площадок до 2808. Три недели подряд сборы фильма превышали 20 млн долларов и уже в конце января перевалили за 100 млн долларов. Отметим, что в декабре 2008-го лидерами проката были такие фильмы, как «Всегда говори „да“», «День, когда Земля остановилась», «Марли и я», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Семь жизней» — студии относительно недавно распознали привлекательность декабря для анимации и блокбастеров.

3 (6-я неделя). «Гринч», 11,6 млн долларов (-23%), 3759 кинотеатров (-82)

Книги Доктора Сюсса — настоящая классика детской литературы, что подтверждают 239 млн долларов, собранные мультфильмом за полтора месяца. Самое низкое падение сборов за неделю в десятке — и, как результат, «Гринч» хоть и свалился со второго места, но устоял перед «Ральфом», который проследовал чуть ниже.

4 (4-я неделя). «Ральф против интернета», 9,6 млн долларов (-41%), 3575 кинотеатров (-220)

Мультфильм Disney за месяц собрал почти 155 млн долларов, тогда как «Гринч» за то же время добрался до 203 млн долларов. Борьба за семейные доллары в этом декабре особенно жаркая.

5 (1-я неделя). «Хроники хищных городов», 7,5 млн долларов, 3103 кинотеатра

Громыхая колесами, тащится главный лузер недели, продюсерский проект Питера Джексона по книге Филипа Рива. У писателя четыре книги на эту тему, и можно было бы ковать железо, но «Хроники» так и не дошли до нормальной кассы. Universal готовится потерять 100 млн долларов на этой картине. Посмотрим, что же пошло не так.

Бюджет фильма Кристиана Риверса колеблется в районе 100—110 млн долларов. Для необкатанной франшизы это огромная сумма: если бы Риверс уложился хотя бы в 50 млн долларов, потери были бы не такими страшными, все-таки за пределами Америки лента со скрипом набрала 34,8 млн долларов и собирала бы свои деньги и дальше.

Студия Universal очень рисковала, доверяя большой бюджет режиссеру новичку, который экранизировал, может, и популярную, но недостаточно широко известную книгу. Очень много надежд было на имя Питера Джексона, но режиссер «Властелина колец» в последние месяцы чаще упоминался в связи с документальной лентой о Первой мировой войне, нежели с продюсерским проектом по подростковому фэнтези.

Джексон владел правами на экранизацию с 2009 года, но запустил фильм в разработку только в 2016-м. Довольно недальновидное решение: адаптации подростковых книг к этому времени начали терять в популярности. Даже финальная часть «Голодных игр» собрала в 2015-м хуже всех своих предшественниц (как в Америке, так и в мире в целом), а серия «Дивергент» и вовсе не была завершена.

Наличие или отсутствие звезд в фильме не настолько серьезный фактор для сборов, как рекламная кампания. Постеры фильма с лицом героини, скрытым под шарфом, не то чтоб привлекали зрителя. Величественные, но весьма невнятные конструкции за спинами героев никак не походили на города. Более того, американский зритель, может, и представляет, как выглядит Лондон, но для пущей адаптации, возможно, стоило бы переделать главный хищный город в более знакомый американцам Нью-Йорк или Вашингтон.

Кто-то считает, что на Universal все лучшие маркетинговые силы бросили на «Мир Юрского периода 2», «Гринча» и «Хэллоуин». Продавать новые миры зрителям непросто. Об этом известно давно, и пример тому провалы «Валериана» и «Восхождения Юпитер». Маркетологи не могут нащупать верную нить, которая приведет в кинотеатры зрителей — слишком сложные концепции. Города на колесах, возможно, классно смотрелись на раскадровках, которые Кристиан Риверс делал в совершенстве (как раз этим он и занимался на фильмах Питера Джексона), но продать фильм не получилось.

По данным CinemaScore, у «Хроник» оценка В-, тогда как, по данным PostTrak, фильм бы, определенно, порекомендовали посмотреть друзьям всего 43% зрителей (сравните с 80% «Человека-паука»). RelishMix отмечает плохой прием ленты в соцсетях: зрители считают, что картина заимствует сюжет у других фильмов, и не видят особой оригинальности. Развитие персонажей, по мнению зрителей, тоже не удалось. Визуально фильм впечатляет, но в чем смысл роскошной картинки, если, кроме нее, ничего нет? Критики здесь солидарны со зрителями — 28% «свежести» на Rotten Tomatoes. Главная беда — отсутствие вменяемого нарратива. И да, критики тоже считают, что визуально картина вышла очень любопытной. Но толку?

Ежедневно киноманы сокрушаются об отсутствии оригинальности в Голливуде, но провалы такого рода фильмов, как «Хроники хищных городов» (многобюджетных фильмов, основанных на бестселлерах с заделом на франшизы), все больше и больше убеждают студии в следующем: надо держаться проверенных серий и не тратиться на нечто новое.

6 (4-я неделя). «Крид 2», 5,4 млн долларов (-45,9%), 3107 кинотеатров (-645)

Спин-офф франшизы «Рокки» набоксировал за четыре недели на 104,8 млн долларов и опережает сборы первого «Крида» за то же время на 19%. Чтобы побороть оригинал, вышедший в 2015 году, осталось собрать 5 млн долларов.

7 (7-я неделя). «Богемская рапсодия», 4,1 млн долларов (-32,8%), 2213 кинотеатров (-440)

На минувшей неделе фильм Брайана Сингера стал самой кассовой музыкальной биографией, собрав в мировом прокате 635 млн долларов. Из них 180 млн долларов приходится на США и Канаду. Ранее звание самого популярного музыкального байопика держал «Величайший шоумен» все той же студии Fox. История антерпренера П. Т. Барнума слабо стартовала, но постепенно наращивала мускулы и собрала в мире 434 млн долларов (из них 174 млн долларов — в США и Канаде).

8 (5-я неделя). «Семья по-быстрому», 3,7 млн долларов (-35,4%), 2860 кинотеатров (-566)

На фоне всех остальных героев проката на этой неделе комедия с Марком Уолбергом кажется какой-то унылой — не спасают даже собранные за все время 60 млн долларов.

9 (5-я неделя). «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», 3,7 млн долларов (-47,5%), 2606 кинотеатров (-845)

Ждем множества текстов про то, почему второй фильм франшизы «Фантастические твари» не взлетел в Америке (спойлер: виноват Париж — на самом деле нет).

10 (5-я неделя). «Зеленая книга», 2,8 млн долларов (-28,8%), 1215 кинотеатров (+34)

Комедия Питера Фаррелли все еще мелькает в десятке, даже добавляет площадки, но Universal так и не решается довести количество кинотеатров до 2500—3000. Возможно, помогут номинации на «Золотой глобус» или, если повезет, на «Оскар».

На 11-м месте — перевыпуск фильма «Дэдпул 2» с детским рейтингом PG-13. Сказочно приличная версия картины собрала 2,6 млн долларов с 1566 площадок. Российским детям приготовиться: их ждет встреча с дедушкой Дэдпулом уже 3 января.

Из новинок ограниченного проката отметим слащавую драму Питера Дженкинса «Если Бил-стрит могла бы заговорить», собравшую 219 173 доллара в четырех кинотеатрах. Неважно идут дела у новой картины Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» — ее показывают в 33 кинотеатрах США и Канады, и за выходные лента наскребла всего 40 436 долларов. Другой каннский хит, драма «Капернаум», вышел в трех кинотеатрах и собрал 27 588 долларов.

19 декабря Disney выкатывает в кинотеатры свою новую «Мэри Поппинс», ну а Warner 21-го выставит против хрупкой няни здорового волосатого мужика в татуировках — «Аквамена» будут показывать в 4100 кинотеатров. Также выйдут очаровательный «Бамблби», совсем непохожий на «Трансформеров» Майкла Бэя, и новая лента Роберта Земекиса «Удивительный мир Марвена», которую россиянам придется ждать аж до апреля.