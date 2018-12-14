Трейлеры недели: Барашек Шон, катарсис и настоящий детектив

«Академия „Амбрелла“», первый сезон

Экранизация одноименного комикса Джерарда Уэя и Габриэля Ба о группе детей с суперспособностями. На самом деле это в меньшей степени история о супергероях, но скорее о внутрисемейных конфликтах и скелетах в шкафах, которые рискуют все разрушить.

«Барашек Шон: Фармагеддон», режиссеры Уилл Бечер и Ричард Фелан

Очередной мультфильм о непоседливом барашке Шоне и его друзьях. В прошлом полнометражном фильме они столкнулись с городской жизнью, а теперь настал черед пришельцев из космоса. В остальном все тот же милый британский юмор и кукольная анимация.

«Битва за Землю», режиссер Руперт Уайатт

Режиссер «Восстания планеты обезьян» взялся за необычную историю об инопланетном вторжении. В тихом пригороде Чикаго, кажется, расположился настоящий рай на земле: преступности нет, бедность побеждена, у всех хватает работы. Но цена за спокойствие — инопланетные захватчики, безжалостно насаждающие собственные законы и порядки. Так что кому-то придется встряхнуть общество и устроить революцию.

«Воин», первый сезон

Криминальный сериал, основанный на неопубликованных рассказах Брюса Ли. Молодой китайский эмигрант, неплохо владеющий боевыми искусствами, приезжает в Сан-Франциско и сразу же оказывается в эпицентре бандитских войн в местном Чайнатауне.

«Долгий день уходит в ночь», режиссер Би Гань

Вторая наряду с «Пепел — самый чистый белый» главная китайская драма года, участник основных мировых кинофестивалей. Герой возвращается в родной город на похороны отца. 12 лет назад, когда здесь был убит его лучший друг, во время следствия он познакомился с девушкой убийцы, и с тех пор она поселилась в его воспоминаниях, желаниях и даже кошмарах. Теперь для парня в его поисках той женщины прошлое смешивается с настоящим, а реальность с вымыслом. Критики отмечают чувственную выразительность, символизм и впечатляющее начало — первые 55 минут фильма, снятые одним планом. В главной женской роли — Тан Вэй, выдающаяся актриса с тяжелой карьерной судьбой.

«Звездный путь: Дискавери», второй сезон

Продолжение космических приключений экипажа корабля «Дискавери». На этот раз на борту оказался и молодой Спок, которому в будущем предстоит стать старпомом «Энтерпрайза».

«Катарсис», режиссер Энтони Марас

В оригинале картина называется «Отель „Мумбаи“», но локализаторы, видимо, решили, что так в кинотеатры никого не заманишь. Так появился «Катарсис», основанный на реальных событиях террористической атаки в Мумбаи в 2008 году. В центре сюжета окажется несколько человек из отеля «Тадж-Махал», которые вынуждены выживать в экстренной ситуации.

«Лего Фильм 2», режиссеры Майк Митчелл и Триша Гам

Мультфильм увидит свет в феврале 2019 года, так что пока создатели решили порадовать фанатов милой рождественской короткометражкой. Несмотря на разруху и хаос вокруг, Эммет намерен устроить праздник, собрать самую огромную елку и всех развеселить. Бэтмен катается на коньках, что само по себе оправдывает существование всей анимационной лего-франшизы.

«Лемони Сникет: 33 несчастья», третий сезон

Новый трейлер продолжает делиться подробностями, что ждет неудачливого зрителя в новом сезоне сериала. А именно: граф Олаф, помощники графа Олафа, зловещие планы графа Олафа, разные наряды графа Олафа, взрослые, игнорирующие сирот Бодлер, сироты Бодлер, изобретательные планы сирот Бодлер, пояснение слов, разного рода проблемы и Лемони Сникет.

«Мустанг», режиссер Лор де Клермон-Тоннер

Осужденный преступник Роман Коулман, отбывающий срок в тюрьме Невады, вынужден участвовать в реабилитационной программе по приручению мустангов. Неожиданно для себя он привязывается к самой неукротимой лошади, которая помогает ему бороться с собственными демонами. Очень интересная, судя по ролику, драма, которая в будущем может попасть в какой-нибудь список лучшего за год.

«Настоящий детектив», третий сезон

Популярный сериал возвращается. На этот раз действие разворачивается на территории известнякового плато Озарк, расположенного одновременно в нескольких штатах. Детектив Уэйн Хейз занимается расследованием загадочного преступления, растянувшимся на три десятилетия. Зрители и критики приняли второй сезон «Настоящего детектива» прохладно. Многим показалось, что проект слишком резко сменил направление и потерял очарование оригинала. Так что в третьем сезоне шоураннер Ник Пиццолатто вернулся к истокам и вновь рассказывает историю запутанного преступления и одержимого тайной детектива.

«Последнее желание», режиссер Тимоти Вудворд-мл.

Истории о возвращении в родной дом или город всегда вызывали интерес и кинематографистов, и зрителей, предоставляя широкие возможности для самых разных жанров. Но особенно часто такая завязка, пожалуй, используется в фильмах ужасов. Отец Аарона умер, и парень едет домой утешать скорбящую мать. Разбирая отцовские вещи, он находит некий предмет, который является не тем, чем кажется на первый взгляд, и после этого в доме начинают происходить жуткие события. В роли безутешной вдовы — главная специалистка современного хоррора по призракам и потустороннему Лин Шэй.

«Птичий короб», режиссер Сюзанна Бир

Мы уже видели фильм о том, как в постапокалиптическом мире нельзя шуметь, и теперь на смену ему Netflix представляет картину, в которой героям нельзя смотреть по сторонам. Роман «Птичий короб» Джоша Малермана, по которому снимала ленту Сюзанна Бир, повествует о том, как на Земле люди внезапно начали сходить с ума. Как будто увидев что-то, человек становится агрессивным и начинает убивать. Мать-одиночка с двумя детьми отправляется на поиски выживших. Чтобы сохранить разум в этом новом мире, самое главное — не смотреть.

«Трое снизу: Истории Аркадии», первый сезон

Спин-офф мультсериала «Охотники на троллей», героями которого станут инопланетные подростки — члены королевской семьи. Спасаясь от диктатора, захватившего их родную планету, они терпят крушение в Аркадии. Вместе с верным телохранителем они вынуждены скрываться от межгалактических охотников за головами и выживать под видом простых школьников. Скоро на Netflix.

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