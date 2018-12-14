Российские зрители назвали любимые фильмы по комиксам

Согласно данным исследования «Mail.ru Кино», российские зрители предпочитают фильмы по комиксам Marvel. В рейтинге самых любимых фильмов по комиксам лидирует блокбастер «Мстители: Война бесконечности». На втором месте оказался «Тор: Рагнарёк», а на третьем — «Стражи Галактики: Часть 2». Замыкают пятерку лидеров «Железный человек» и «Железный человек 3».

Самым популярным супергероем у российских зрителей остается Железный человек — абсолютное большинство зрителей называют его любимым героем.

«Молодые люди до 20 лет предпочитают таких же молодых и дерзких — „Стражей Галактики“, „Отряд самоубийц“ и „Дэдпула“, — говорится в исследовании. — Россияне в возрасте от 20 до 30 лет голосуют за классику и смотрят „Темного рыцаря“, „Железного человека“ и „Мстителей“. У киноманов категории 30+ плейлист такой же, что у миллениалов, только на первом месте — Тони Старк, а на втором — Бэтмен».

В Москве зрители предпочитают смотреть «Темного рыцаря», «Мстителей» и «Стражей Галактики», а по России чаще выбирают «Дни минувшего будущего» и «Железного человека 3».

По какому принципу проходило исследование, не сообщается.

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