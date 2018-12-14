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Российские зрители назвали любимые фильмы по комиксам

«Война бесконечности» лидирует среди супергеройских проектов. 14 декабря 2018
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Российские зрители назвали любимые фильмы по комиксам
«Мстители: Война бесконечности»

Согласно данным исследования «Mail.ru Кино», российские зрители предпочитают фильмы по комиксам Marvel. В рейтинге самых любимых фильмов по комиксам лидирует блокбастер «Мстители: Война бесконечности». На втором месте оказался «Тор: Рагнарёк», а на третьем — «Стражи Галактики: Часть 2». Замыкают пятерку лидеров «Железный человек» и «Железный человек 3».

Самым популярным супергероем у российских зрителей остается Железный человек — абсолютное большинство зрителей называют его любимым героем.

«Молодые люди до 20 лет предпочитают таких же молодых и дерзких — „Стражей Галактики“, „Отряд самоубийц“ и „Дэдпула“, — говорится в исследовании. — Россияне в возрасте от 20 до 30 лет голосуют за классику и смотрят „Темного рыцаря“, „Железного человека“ и „Мстителей“. У киноманов категории 30+ плейлист такой же, что у миллениалов, только на первом месте — Тони Старк, а на втором — Бэтмен».

В Москве зрители предпочитают смотреть «Темного рыцаря», «Мстителей» и «Стражей Галактики», а по России чаще выбирают «Дни минувшего будущего» и «Железного человека 3».

По какому принципу проходило исследование, не сообщается.

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Автор Александр Федоров
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Сюжет
КиноКубрик Marvel супергерои
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Комментарии (64)

Новый комментарий...

  • 6

    zoxan259 14 декабря 2018, 15:02 пожаловаться

    #

    Замыкают пятерку лидеров «Железный человек» и «Железный человек 3».
    Железный Человек 3jQuery111305222960089 942121_1544795381123? ЖЧ3 лучше любого фильма из трилогии «Тёмного Рыцаря», трилогии «Человека-Паука», трилогии «Людей Икс»? Не могу в это поверить.

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  • 4

    Daniyar Dark Knight 14 декабря 2018, 15:44 пожаловаться

    #

    Может им не дали на выбор фильмы Марвел не из КВМ. А так-то да, выбор ЖЧ3 — очень странный.

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  • euro-banan

    раскрыть комментарий 10

  • DelPapa 14 декабря 2018, 17:19 пожаловаться

    #

    вы ставите трилогию ЧП в один ряд с трилогией Бэтмена? СерьёзноjQuery1113080967 5858353317_1544798367464 No comments

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  • А что не так?

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  • veterseverniy

    раскрыть комментарий 13
  • 1

    rizaia 14 декабря 2018, 15:04 пожаловаться

    #

    ну судя по сборам и оценка, не только в России

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  • 11

    Alice Anderson 14 декабря 2018, 15:34 пожаловаться

    #

    «Отряд самоубийц» — явно, в мой список любимых фильмов не входит.

    ответить

  • 33

    Daniyar Dark Knight 14 декабря 2018, 15:48 пожаловаться

    #

    Я не пойму почему выбрали третьего Тора, вторых Стражей? Когда есть второй и третий Кэп и первые Стражи.

    Да и зачем что-то выбирать, когда есть трилогия Темный рыцарь. Просто. Берешь. И пересматриваешь все три части подряд. И хорошо.

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  • 5

    ru5kim 14 декабря 2018, 16:14 пожаловаться

    #

    Странный, потому что выбирают не вкусовые предпочтения Данияра, то бишь тебя, а мнение большинства.

    ответить

  • 11

    rossovich 14 декабря 2018, 19:55 пожаловаться

    #

    мнение большинства или мнение большинства с мейл-ру? это это разные совсем величины

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  • 3

    Daniyar Dark Knight 14 декабря 2018, 23:47 пожаловаться

    #

    Неужели? Про собственное мнение не слышал? А если не нравится — это уже твои проблемы. Ок?

    ответить

  • 6

    Retro18 14 декабря 2018, 18:49 пожаловаться

    #

    Да видимо большая часть голосовавших это безмозглые малолетки

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  • euro-banan

    раскрыть комментарий 12
  • 7

    euro-banan 14 декабря 2018, 21:05 пожаловаться

    #

    ну так потому что третий тор настолько же лучше двух других торов, насколько он лучше и капитанов

    ответить

  • 3

    Daniyar Dark Knight 14 декабря 2018, 23:44 пожаловаться

    #

    Ничего подобного, второй Капитан вообще один из лучших фильмов КВМ. После первого ЖЧ, разумеется. Да и третий топовый, хоть и за счет наличия др. супергероев.

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  • 8

    euro-banan 15 декабря 2018, 04:26 пожаловаться

    #

    второй капитан, как и первый — лутая парашня; то, что это «один из лучших фильмов КВМ» просто говорит про качество КВМ; поэтому там обычно хорошие фильмы и получаются только тогда, когда их делают не по стандартам марвелов, чему ЖЧ3 и Тор3 яркие примеры

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  • 8

    SherlockBBC 14 декабря 2018, 15:57 пожаловаться

    #

    ЖЧ3 на пятом месте? Удивлён. По мне так средний фильм и самый плохой из трилогии о Старке. Странно, что первых Стражей Галактики нет.

    ответить

  • 17

    vitasha 14 декабря 2018, 16:50 пожаловаться

    #

    Никогда не думал, что когда-нибудь Железный человек станет популярней Бэтмана и Паука…

    ответить

  • 8

    aligator90 14 декабря 2018, 16:57 пожаловаться

    #

    по миру никогда не будет. россияне не читают комиксы, сделали выбор тупо из за фильмов.. популярнее Паука и Бэтмена никакой супергерой не будет никогда.. это если что я имел ввиду по миру..

    ответить

  • 1

    DatRemar 14 декабря 2018, 17:35 пожаловаться

    #

    Россияне, конечно комиксы не читают, но и во всем мире фильмы несопоставимо популярнее комиксов. Да, ЖЧ был, так сказать, в категории Б персонажей Марвел, но несколько очень популярных фильмов в течении 10 лет и он уже может тягаться с Пауком.

    ответить

  • 3

    pahomi 14 декабря 2018, 17:28 пожаловаться

    #

    Никогда не думал, что кинотеатры оккупируют эти (мульт)фильмы.

    ответить

  • 5

    vitasha 14 декабря 2018, 17:35 пожаловаться

    #

    Спрос рождает предложение, хотя может и наоборот. Вообще я тоже не в восторге от засилья супергеройских фильмов, но это когда-нибудь закончится и что будет дальше страшно подумать, возможно комиксы — меньшее зло.

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  • ЛарисаЙошта

    раскрыть комментарий 27
  • 23

    wsad 14 декабря 2018, 17:43 пожаловаться

    #

    Хранители? V значит вендетта? Не, марвел конечно вполне годно клепают, но рядом с такими фильмами они вообще не рядом.

    ответить

  • 1

    informant 14 декабря 2018, 21:04 пожаловаться

    #

    «Проклятый путь» еще

    ответить

  • 7

    Ifklid 14 декабря 2018, 17:52 пожаловаться

    #

    Хранители и БпС лучшие. Спорить с этим будут только толпы мух.

    ответить

  • 5

    greyzzyerg 14 декабря 2018, 18:35 пожаловаться

    #

    Если поставить БпС рядом с Хранителями — это Г лучше пахнуть не станет, Аффлек разлогинься!

    ответить

  • 2

    Anton Tarasov 14 декабря 2018, 19:01 пожаловаться

    #

    Спасиии Мааартууу

    ответить

  • 19

    lamusic 14 декабря 2018, 20:20 пожаловаться

    #

    «По какому принципу проходило исследование, не сообщается» — ключевая мысль этой новости. по этому результаты этого исследования не поддаются логическому объяснению…
    «как то так…»

    ответить

  • 2

    Михаил Чижов 14 декабря 2018, 21:21 пожаловаться

    #

    У меня в аске на днях спрашивали про любимый фильм по комиксам))

    ответить

  • 1

    lamusic 14 декабря 2018, 21:43 пожаловаться

    #

    туман потихоньку начинает развеиваться…

    ответить

  • 4

    Демагог12 14 декабря 2018, 22:26 пожаловаться

    #

    «мэйл. ру кино»? вы серьезно?

    ответить

  • Танцор-34

    раскрыть комментарий 4
  • 4

    chert.ant 14 декабря 2018, 23:59 пожаловаться

    #

    Любимый, не значит — хороший.

    ответить

  • Randomize 15 декабря 2018, 00:06 пожаловаться

    #

    Тони Старк, Брюс Уэйн, Тор… Ламонт «Тень» Крэнстон сучечки!

    ответить

  • 5

    yariks1993 15 декабря 2018, 01:47 пожаловаться

    #

    Mail.ru заполонили рунет. Они ингибидорги

    ответить

  • 5

    yariks1993 15 декабря 2018, 01:48 пожаловаться

    #

    Они да

    ответить

  • 2

    Алексей Сухарев 15 декабря 2018, 03:35 пожаловаться

    #

    Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.
    А вот мировой бокс офис разве не важная часть кинематографа???

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  • 8

    Sergey0101007 15 декабря 2018, 03:45 пожаловаться

    #

    Вы что детей до 12 лет опрашивали? Я не понимаю какой адекватный взрослый выберет этих футоняшек, когда есть Хранители, V значит вендетта, Темный рыцарь, Город грехов и 300 спартанцев

    ответить

  • Smit_Bir

    раскрыть комментарий 5

  • Kom_Myp3uK 15 декабря 2018, 04:34 пожаловаться

    #

    Заметил, что вторые части порой интереснее, нежели первые. Не только комиксов касается, но приведу их в пример (разумеется, по моему мнению):
    - Темный Рыцарь (хотя и первая отличная, а вот третья — бяка)
    - Дни минувшего будущего (первая и третья части и рядом не стояли)
    - Люди Икс 2 (оригинальная трилогия)
    - Первый Мститель: Другая война (третья часть отнюдь не хуже)
    - Человек-Паук 2 (трилогия Сэма Рэйми)

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  • d1ckseeland 15 декабря 2018, 08:40 пожаловаться

    #

    Дэдпул 2 еще

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  • minimog

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  • Софт 15 декабря 2018, 10:39 пожаловаться

    #

    Любит народ наш
    всякое говно
    (с) Егор Летов

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  • Dimitrikos 17 декабря 2018, 01:23 пожаловаться

    #

    Ага! А «Черную Пантеру» на Оскар номинируют))) Общество продолжает сходить с ума)))

    ЖЧ, Мстители 1 и 3, Сорвиголова, Каратель — более-менее терпимые проекты. Остальное из Марвел в принципе — проходняк и мусор.

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