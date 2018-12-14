«Мир Юрского периода 3» обойдется без динозавров в городах

В финале «Мира Юрского периода 2» динозавры, вывезенные из парка, оказались в Америке, в двух шагах от цивилизации. Концовка намекала, что в будущих фильмах люди не смогут больше игнорировать древних ящеров, а зрителя ждет масштабное столкновение. Колин Треворроу, который вернется как постановщик третьей части, не уверен, что нечто подобное может произойти.

«Я не могу представить, что бы заставило динозавров напасть на город, — говорит Треворроу. — Они ведь не могут организоваться. Сейчас по всему миру есть города, окруженные дикой природой, где обитают смертоносные хищники. Но они не охотятся на людей в городской черте».

«Мне больше нравится мир, где динозавр может выбежать в тумане на дорогу перед машиной или разорить площадку для кемпинга. Мир, где столкновения с динозаврами не часты, но случаются. Примерно так же мы остерегаемся медведей и акул. Мы охотимся на животных, перевозим их, собираем в стада, разводим, вторгаемся на их территорию, за что приходится платить, но мы с ними не воюем. Если бы подобное случилось, то мы бы давно проиграли».

В 2015 году Universal перезапустила франшизу с «Миром Юрского периода». Лента заработала в прокате 1,6 млрд долларов при бюджете в 150 млн долларов, став одним из самых успешных фильмов того года и позволив студии выбиться в лидеры.

Студия запустила в производство сиквел, но вместо Треворроу, который должен был заняться постановкой девятого эпизода «Звездных войн», картину поставил Хуан Антонио Байона. Несмотря на негативную критику, «Мир Юрского периода 2» также показал в прокате хороший результат (1,3 млрд долларов при бюджете в 170 млн долларов), хотя и не достиг уровня прошлого фильма.

Выбыв из «Звездных войн» (и потерпев неудачу с «Книгой Генри»), Треворроу вернулся к франшизе, которую ранее помог перезапустить.

«Мир Юрского периода 3» ожидается в кинотеатрах 10 июня 2021 года.

Jurassic Outpost