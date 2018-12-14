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«Мир Юрского периода 3» обойдется без динозавров в городах

Древние ящеры не стали бы нападать на цивилизацию, считает Колин Треворроу. 14 декабря 2018
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«Мир Юрского периода 3» обойдется без динозавров в городах
«Мир Юрского периода»

В финале «Мира Юрского периода 2» динозавры, вывезенные из парка, оказались в Америке, в двух шагах от цивилизации. Концовка намекала, что в будущих фильмах люди не смогут больше игнорировать древних ящеров, а зрителя ждет масштабное столкновение. Колин Треворроу, который вернется как постановщик третьей части, не уверен, что нечто подобное может произойти.

«Я не могу представить, что бы заставило динозавров напасть на город, — говорит Треворроу. — Они ведь не могут организоваться. Сейчас по всему миру есть города, окруженные дикой природой, где обитают смертоносные хищники. Но они не охотятся на людей в городской черте».

«Мне больше нравится мир, где динозавр может выбежать в тумане на дорогу перед машиной или разорить площадку для кемпинга. Мир, где столкновения с динозаврами не часты, но случаются. Примерно так же мы остерегаемся медведей и акул. Мы охотимся на животных, перевозим их, собираем в стада, разводим, вторгаемся на их территорию, за что приходится платить, но мы с ними не воюем. Если бы подобное случилось, то мы бы давно проиграли».

В 2015 году Universal перезапустила франшизу с «Миром Юрского периода». Лента заработала в прокате 1,6 млрд долларов при бюджете в 150 млн долларов, став одним из самых успешных фильмов того года и позволив студии выбиться в лидеры.

Студия запустила в производство сиквел, но вместо Треворроу, который должен был заняться постановкой девятого эпизода «Звездных войн», картину поставил Хуан Антонио Байона. Несмотря на негативную критику, «Мир Юрского периода 2» также показал в прокате хороший результат (1,3 млрд долларов при бюджете в 170 млн долларов), хотя и не достиг уровня прошлого фильма.

Выбыв из «Звездных войн» (и потерпев неудачу с «Книгой Генри»), Треворроу вернулся к франшизе, которую ранее помог перезапустить.

«Мир Юрского периода 3» ожидается в кинотеатрах 10 июня 2021 года.

Jurassic Outpost

Автор Александр Федоров
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зарубежное кино режиссер
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Комментарии (18)

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  • 21

    Daniyar Dark Knight 14 декабря 2018, 14:41 пожаловаться

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    Ну, Спилберг такое уже снимал во второй части «Парка». Тогда у него получилось вполне эффектно. Особенно, момент, когда Т-Рекс на ходу крушит автобус.

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  • kingofshadows

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  • 18

    wember251 14 декабря 2018, 14:51 пожаловаться

    #

    Ничего страшного человечеству не грозило бы даже в случае массового десанта толп динозавров по всему миру, не говоря уже о той жалкой кучке животных вывезенных с острова в последнем фильме. Большинство из них попросту вымерло бы в кратчайшие сроки, не сумев приспособиться к климату и вписаться в совершенно чуждые экосистемы. А агрессивные крупные хищники не боящиеся человека это и подавно не угроза, а простейшая мишень для охотников.
    Так что динозавров попавших в современный человеческий мир можно только пожалеть.

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  • 10

    Aleks-Predator 14 декабря 2018, 15:28 пожаловаться

    #

    Главное, чтобы история была достойная. На одних динозаврах не выехать. Народ уже приедается.

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  • kingofshadows

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  • 2

    DatRemar 14 декабря 2018, 17:27 пожаловаться

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    «но мы с ними не воюем. Если бы подобное случилось, то мы бы давно проиграли»

    Что? Человек проиграл бы диким животным?

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  • nazim555 16 декабря 2018, 11:45 пожаловаться

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    Согласен, чушь.

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  • 1

    lamusic 14 декабря 2018, 20:56 пожаловаться

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    «Они ведь не могут организоваться» — вроде во всех фильмах Юрского периода они только и делали что организовывались! разве нет?
    запустив дино в город продюсеры видимо хотят увидеть что то типа Годзиллы, которая разрывает небоскребы. Но мне кажется что очарование Юрского периода именно в природе, во вторжении человека в мир дино а не наоборот…

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  • 2

    El_principe 14 декабря 2018, 22:35 пожаловаться

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    Надеюсь, что будет крепкий сценарий, а антураж не важен.

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  • KingArt 15 декабря 2018, 05:42 пожаловаться

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    Из всей вселенной динозавров, мне больше понравились парк юрского периода это шедевр и парк юрского периода 3

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  • Sergeystrbj 15 декабря 2018, 14:27 пожаловаться

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    Что происходит с новыми фильмами Мира Юрского ни чем не лучше, что и со Звёздными Войнами новыми, но здесь почему то люди более благосклонно относятся, хотя по мне МЮП ни капли не лучше.

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  • 1

    SceLto 15 декабря 2018, 17:10 пожаловаться

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    Вторая часть перезапуска была ужасной. Но с такими сборами не удивительно, что и третью запустили.

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  • Timur Iron 15 декабря 2018, 18:01 пожаловаться

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    Может и банально, но динозавры в городе смотрелись бы вполне не плохо. Зато возможно теперь придумают что то оригинальное.

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  • KimRomik

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  • freawertyhm 16 декабря 2018, 05:29 пожаловаться

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    ну так во втрой части 1997 дино уже сбегал из клетки и на протяжении 30 минут крушил район в Сан-диего, смял автобус, поужинал жителями -похожую ситуацию, пусть длиной и в пару минут я думаю, на бис повторить можно

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