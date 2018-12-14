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Джейсон Момоа станцевал ритуальный танец на премьере «Аквамена»

Актер с друзьями зажег на красной дорожке в Лос-Анджелесе. 14 декабря 2018
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Джейсон Момоа станцевал ритуальный танец на премьере «Аквамена»
Джейсон Момоа / Фото: Getty Images

Яркая личность Джейсона Момоа вновь дала о себе знать во время голливудской премьеры «Аквамена». Актер появился на красной дорожке кинотеатра Chinese Theatre с Темуэрой Моррисоном, исполнителем роли отца Аквамена, и еще с несколькими друзьями. Вместе перед собравшимися они исполнили хака — ритуальный танец народа маори.

Хака на языке маори означает «танец в общем», а также «песня, сопровождающая танец». Во время его исполнения принято топать ногами, бить себя по бедрам и груди и выкрикивать аккомпанемент. Гримасы (движения глаз и языка) очень важны, и именно по ним определяется, насколько хорошо исполнен танец. Хаку нельзя отнести исключительно к танцам или песням, скорее это композиция, в которой каждый инструмент — руки, ноги, тело, язык, глаза — исполняет собственную партию.

Момоа не самая типичная голливудская звезда. Он внушительный и громкий, большой любитель подшутить над собственными размерами и неудержимой маскулинностью. В прошедшие выходные актер впервые стал ведущим передачи «Субботним вечером в прямом эфире», где среди прочего сыграл малоизвестного духа Рождества.

«Аквамен» уже в российском прокате.

Автор Александр Федоров
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