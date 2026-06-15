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ВидеоСтоит ли смотреть «День разоблачения» — новый блокбастер Стивена Спилберга о прибытии инопланетян?

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Видео можно посмотреть также на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра» по этой ссылке.

Стивен Спилберг снова вернулся к одной из своих любимых тем и снял кино про инопланетян. Как голливудский маэстро придумал сюжет «Дня разоблачения»? Чем эта работа отличается от его «Близких контактов третьей степени», «Инопланетянина» и «Войны миров»? И удался ли Колину Фёрту образ злодея?

В новом видео мы разобрали все составные блокбастера, собрали мнения критиков и вынесли вердикт о том, стоит ли смотреть эту новинку.

Смотрите видео на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра».

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