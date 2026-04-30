«Зачарованные» появились в 1998 году и быстро стали одним из самых популярных телешоу с женским ансамблем в главных ролях. Совпав по времени выхода с «Баффи — истребительницей вампиров» и «Сексом в большом городе», сериал объединил их ключевые черты: мистическую атмосферу и повседневность современной женщины. Критики отнеслись к проекту сдержанно, но для многих российских зрителей, выросших в нулевые, «Зачарованные» стали по-настоящему культовым сериалом.
Чем шоу привлекало аудиторию и за что его продолжают любить и сейчас? Как сверхсилы сестер Холливелл связаны с их характерами? Зачем нужны многочисленные оммажи? И почему сериал так сильно изменился со временем? Расскажем в нашем видеоэссе.
Сабрина Карабаева
автор сценария
Если сестринство в сериале — символ женской солидарности, то сверхъестественные силы — распространенная в кино метафора эмансипации. «Зачарованные» встраиваются в ряд классических фильмов и сериалов XX века, где через магию осмысляется положение женщины в обществе. В ситкомах 1960-х «Моя жена меня приворожила» и «Я мечтаю о Джинни» героини вынуждены сдерживать свои способности ради мужчины. В 1970-х в «Кэрри» не поддающаяся контролю сила возникает из-за пережитых и подавленных травм, а в 80-х в «Иствикских ведьмах» чародейство оказывается способом вернуть контроль над своей жизнью.
В «Зачарованных» магия помогает девушкам не только бороться со злом, но и лучше понять себя. Дар героинь напрямую связан с их характерами. Рассудительная Прю, которая пытается заменить сестрам мать, обладает способностью к телекинезу. Необходимая для этого концентрация отражает стремление девушки все держать под контролем. Живущая моментом Фиби видит чужое будущее, не задумываясь при этом о своем, но постепенно взрослеет и учится нести ответственность за себя и близких. Средняя сестра, Пайпер, выполняет роль посредника, сглаживая конфликты между Фиби и Прю. Умение останавливать время связано с желанием обуздать хаос вокруг. Героиня Холли Мари Комбс проходит самый длинный путь — от неуверенной в себе девушки до главы могущественного клана Холливелл.
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Авторы: Сабрина Карабаева, Анастасия Усанова