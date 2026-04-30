«Зачарованные» появились в 1998 году и быстро стали одним из самых популярных телешоу с женским ансамблем в главных ролях. Совпав по времени выхода с «Баффи — истребительницей вампиров» и «Сексом в большом городе», сериал объединил их ключевые черты: мистическую атмосферу и повседневность современной женщины. Критики отнеслись к проекту сдержанно, но для многих российских зрителей, выросших в нулевые, «Зачарованные» стали по-настоящему культовым сериалом.

Чем шоу привлекало аудиторию и за что его продолжают любить и сейчас? Как сверхсилы сестер Холливелл связаны с их характерами? Зачем нужны многочисленные оммажи? И почему сериал так сильно изменился со временем? Расскажем в нашем видеоэссе.

