Премьера «Твин Пикс» состоялась больше 30 лет назад, но благодаря своему уникальному стилю это до сих пор один из самых узнаваемых сериалов в истории, который ни много ни мало определил то, как выглядят телешоу сегодня. «Твин Пикс» настолько необъятный проект, что в одном небольшом ролике просто невозможно раскрыть его глубину и значимость для телевидения.
В этом видеоэссе мы точно не сможем рассказать обо всех теориях вокруг сериала, но попробуем разобраться, в чем феномен этого шоу, что в нем пошло не так и почему третий сезон на самом деле шедевр.
Это видеоэссе — часть спецпроекта медиа Кинопоиска про Дэвида Линча. В его рамках выходит документальный аудиосериал «Русский вигвам» про Линча и Россию. Его ведет редактор видеоэссе Даулет Жанайдаров. Третья глава видеоэссе, про премьеру «Твин Пикс» на 1-м канале Останкино в 1993 году — пересказ фрагмента из аудиосериала.
Василий Покровский
автор сценария
Хотя сериал начинается как типичная полицейская история о расследовании убийства, быстро становится понятно, что за один эпизод создатели шоу Марк Фрост и Дэвид Линч убийцу явно не найдут. Их новаторство в том, что через историю одной школьницы мы узнаем историю всего города — страхи и печали его жителей, а еще, конечно, их секреты.
Причем сама Лора Палмер на экране практически не появляется, оставаясь для зрителей во многом загадочной фигурой. О ней рассказывают другие герои, которые знали девушку в разных ипостасях. Как подругу, дочь, тайную возлюбленную, чуткую собеседницу, проблемную пациентку и, наконец, нимфоманку с пристрастием к алкоголю и наркотикам.
Если же говорить про галерею характеров маленького городка, «Твин Пикс» тянет на большой роман, а не на привычное телешоу, да и сами создатели позиционировали его как длинный фильм, где каждая серия важна.
Авторы: Василий Покровский, Даулет Жанайдаров, Анастасия Усанова, Анастасия Зайцева