Премьера «Твин Пикс» состоялась больше 30 лет назад, но благодаря своему уникальному стилю это до сих пор один из самых узнаваемых сериалов в истории, который ни много ни мало определил то, как выглядят телешоу сегодня. «Твин Пикс» настолько необъятный проект, что в одном небольшом ролике просто невозможно раскрыть его глубину и значимость для телевидения.

В этом видеоэссе мы точно не сможем рассказать обо всех теориях вокруг сериала, но попробуем разобраться, в чем феномен этого шоу, что в нем пошло не так и почему третий сезон на самом деле шедевр.

Это видеоэссе — часть спецпроекта медиа Кинопоиска про Дэвида Линча. В его рамках выходит документальный аудиосериал «Русский вигвам» про Линча и Россию. Его ведет редактор видеоэссе Даулет Жанайдаров. Третья глава видеоэссе, про премьеру «Твин Пикс» на 1-м канале Останкино в 1993 году — пересказ фрагмента из аудиосериала.