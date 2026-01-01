Кинопоиск

ВидеоПочему «Гарри Поттер и Принц-полукровка» — самая красивая часть волшебной франшизы

Обсудить0

Видеоэссе можно посмотреть также в сообществе Кинопоиска в VK по этой ссылке.

Киноадаптации «Гарри Поттера» занимают особое место в сердце целого поколения, а образы оттуда вписаны в коллективную память. Но даже у такой популярной серии фильмов есть наименее любимая часть. Многие назовут шестую серию приключений мальчика-волшебника — «Принца-полукровку».

Фанаты книг, как правило, недовольны изменениями в истории и пропавшими сюжетными линиями. А для остальных зрителей очевидно, что шестая часть — это всего лишь ступенька на пути к финалу саги. Тем не менее «Принцу-полукровке» есть чем гордится: это единственный фильм во франшизе, получивший номинацию на «Оскар» за операторскую работу.

В этом видеоэссе мы расскажем, почему это не только самая красивая часть «Гарри Поттера», но и хорошее кино. Коснемся эволюции визуального языка киносериала о мальчике-волшебнике и разберем, как именно операторские решения связаны с темами фильма.

Василий Говердовский

автор сценария

Даже хейтеры «Принца-полукровки» должны признать, что стиль шестой части, скорее уместный в европейском авторском кинематографе, заметно выделяет фильм не только на фоне остальных «Гарри Поттеров», но и среди других голливудских блокбастеров. Дельбоннель не совсем отказывается от привычной палитры франшизы: оттенков желтого, синего, зеленого, красного и черного. Однако в случае первых четырех цветов он выбрал самые блеклые оттенки, а вот черный у него приобрел чернильную глубину.

На визуальном уровне «Принц-полукровка» словно рассказывает историю о том, как краски жизни понемногу сдаются под напором тьмы. На смену теплоте первых частей пришли цвета увядающей осени и холодной зимы. И такая трактовка уместно отражает фабулу фильма: по сюжету Волан-де-Морт продолжает набирать силу, а над героями сгущаются тучи. Даже Хогвартс больше небезопасен, ведь приспешники Темного лорда могут скрываться за любым углом.

Подписывайтесь на канал Кинопоиска в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео.

Авторы: Василий Говердовский, Анастасия Усанова

Фото: Capital Pictures / Legion-Media

Обсудить

Смотрите также

29 декабря 20250
16 декабря 20252
8 декабря 20251
6 декабря 20256

Главное сегодня

Сегодня14
Сегодня2
Сегодня0
Вчера19
Вчера12
Вчера2
Вчера2
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации