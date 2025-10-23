Кинопоиск
Портрет героя

ВидеоПочему Кирстен Данст — великая актриса

Обсудить0

Видеоэссе можно посмотреть также сообществе Кинопоиска в VK по этой ссылке.

Кирстен Данст покорила Голливуд в 12 лет и с тех пор остается одной из самых тонких и непредсказуемых актрис своего поколения. Ее фильмография состоит из контрастных ролей. Девушка Человека-паука в супергеройском блокбастере и невеста в депрессии в одном из самых гипнотических фильмов XXI века — «Меланхолия» Ларса фон Триера. Домохозяйка-убийца в черной комедии «Фарго» и ранимая вдова в горьком неовестерне «Власть пса». Невозмутимая фотожурналистка в военном триллере «Падение империи» и наивная королева в воздушной исторической мелодраме «Мария-Антуанетта».

Какой личный опыт актриса использовала для подготовки к ролям? Как сновидения помогают ей работать над характерами героинь? И почему в последние годы она старается реже появляться на экране? Разбираем карьеру удивительной Кирстен Данст в нашем видеоэссе.

Сабрина Карабаева

автор сценария

Актриса старалась сделать Мэри Джейн объемной героиней, стремящейся к признанию и независимости. Больше всего Кирстен Данст ценила моменты, когда девушке удавалось постоять за себя на экране. В интервью после выхода она говорила: «Меня так тошнило от „О, помоги мне, Человек-паук, пожалуйста“ и криков „Берегись!“ или „Посмотри туда!“. Мне так это надоедало, что в конце дня я просто была никакая. Так что здорово, что у меня была маленькая экшен-сцена, где я могла пнуть парня». Многие зрители считают Мэри Джейн в ее исполнении неподходящей спутницей для любимого супергероя, но новаторство режиссера Сэма Рэйми заключается как раз в том, что он одним из первых в жанре кинокомикса создал неидеальных, ошибающихся, порой эгоистичных и поэтому живых героев. Участие в трилогии превратило молодую восходящую звезду в международную знаменитость. Но Данст не хотелось задерживаться в амплуа девушки супергероя, она искала новые смелые проекты и в итоге снялась у артхаусного режиссера Ларса фон Триера.

Подписывайтесь на канал Кинопоиска в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео.

Авторы: Сабрина Карабаева, Анастасия Усанова

Обсудить

Смотрите также

22 октября1
14 октября7
10 октября3
26 сентября0

Главное сегодня

Вчера1
Вчера30
Вчера1
22 октября7
Вчера3
Вчера4
Вчера6
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации