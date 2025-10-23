Кирстен Данст покорила Голливуд в 12 лет и с тех пор остается одной из самых тонких и непредсказуемых актрис своего поколения. Ее фильмография состоит из контрастных ролей. Девушка Человека-паука в супергеройском блокбастере и невеста в депрессии в одном из самых гипнотических фильмов XXI века — «Меланхолия» Ларса фон Триера. Домохозяйка-убийца в черной комедии «Фарго» и ранимая вдова в горьком неовестерне «Власть пса». Невозмутимая фотожурналистка в военном триллере «Падение империи» и наивная королева в воздушной исторической мелодраме «Мария-Антуанетта».
Какой личный опыт актриса использовала для подготовки к ролям? Как сновидения помогают ей работать над характерами героинь? И почему в последние годы она старается реже появляться на экране? Разбираем карьеру удивительной Кирстен Данст в нашем видеоэссе.
Сабрина Карабаева
автор сценария
Актриса старалась сделать Мэри Джейн объемной героиней, стремящейся к признанию и независимости. Больше всего Кирстен Данст ценила моменты, когда девушке удавалось постоять за себя на экране. В интервью после выхода она говорила: «Меня так тошнило от „О, помоги мне, Человек-паук, пожалуйста“ и криков „Берегись!“ или „Посмотри туда!“. Мне так это надоедало, что в конце дня я просто была никакая. Так что здорово, что у меня была маленькая экшен-сцена, где я могла пнуть парня». Многие зрители считают Мэри Джейн в ее исполнении неподходящей спутницей для любимого супергероя, но новаторство режиссера Сэма Рэйми заключается как раз в том, что он одним из первых в жанре кинокомикса создал неидеальных, ошибающихся, порой эгоистичных и поэтому живых героев. Участие в трилогии превратило молодую восходящую звезду в международную знаменитость. Но Данст не хотелось задерживаться в амплуа девушки супергероя, она искала новые смелые проекты и в итоге снялась у артхаусного режиссера Ларса фон Триера.
Подписывайтесь на канал Кинопоиска в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео.
Авторы: Сабрина Карабаева, Анастасия Усанова