Кирстен Данст покорила Голливуд в 12 лет и с тех пор остается одной из самых тонких и непредсказуемых актрис своего поколения. Ее фильмография состоит из контрастных ролей. Девушка Человека-паука в супергеройском блокбастере и невеста в депрессии в одном из самых гипнотических фильмов XXI века — «Меланхолия» Ларса фон Триера. Домохозяйка-убийца в черной комедии «Фарго» и ранимая вдова в горьком неовестерне «Власть пса». Невозмутимая фотожурналистка в военном триллере «Падение империи» и наивная королева в воздушной исторической мелодраме «Мария-Антуанетта».

Какой личный опыт актриса использовала для подготовки к ролям? Как сновидения помогают ей работать над характерами героинь? И почему в последние годы она старается реже появляться на экране? Разбираем карьеру удивительной Кирстен Данст в нашем видеоэссе.

