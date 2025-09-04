Почему старомодная гоночная драма F1 — глоток свежего воздуха среди современных блокбастеров? Правда ли Брэд Питт играет себя? Чем экшен-сцены в фильме Джозефа Косински отличаются от условного «Форсажа»? И при чем тут Том Круз?

В новом видеоэссе разбираем главный хит этого года F1 и анализируем, в чем причина его успеха.

