Почему старомодная гоночная драма F1 — глоток свежего воздуха среди современных блокбастеров? Правда ли Брэд Питт играет себя? Чем экшен-сцены в фильме Джозефа Косински отличаются от условного «Форсажа»? И при чем тут Том Круз?
В новом видеоэссе разбираем главный хит этого года F1 и анализируем, в чем причина его успеха.
Василий Покровский
автор сценария
Успех F1 произошел на фоне затяжного кризиса идей в киноиндустрии. Супергерои зрителям поднадоели, игровые адаптации мультфильмов про диснеевских принцесс зачастую встречаются в штыки, многие байопики похожи друг на друга, а экранизации видеоигр сильно различаются по качеству. Неудивительно, что голливудские продюсеры пытаются уцепиться за любой бренд, который может привести в кино новую аудиторию. И выбор «Формулы-1» тут по-своему логичен. Мало того что автогонки — сами по себе кинематографичное событие с очень понятной интригой, так еще вокруг них есть собственная богатая субкультура, которую интересно изучать. Почти вселенная Marvel, только с гонщиками.
Авторы: Василий Покровский, Анастасия Усанова