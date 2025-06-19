За сто с лишним лет фэнтези прошло долгий путь от визуального аттракциона и фильмов, которые считаются только детскими, до жанра, больше других определяющего состояние кинематографа, а временами и лучше всего отражающего социальный и политический контекст эпохи. Может быть, именно поэтому его так сложно определить и загнать в рамки: «Звездные войны», аниме Хаяо Миядзаки и «Ночной дозор» — примеры фэнтези-фильмов.

В этом видеоэссе мы не сможем рассказать про все важные картины, повлиявшие на становление жанра, но попробуем выделить главные вехи в его эволюции. А заодно разберемся, почему фэнтези так тесно связано с развитием технологий, как на него повлияли произведения Толкина и что с жанром происходит сегодня.

Это также часть спецпроекта к подкасту «История российского фэнтези», который вы можете послушать на всех аудиоплатформах и на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».