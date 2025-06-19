За сто с лишним лет фэнтези прошло долгий путь от визуального аттракциона и фильмов, которые считаются только детскими, до жанра, больше других определяющего состояние кинематографа, а временами и лучше всего отражающего социальный и политический контекст эпохи. Может быть, именно поэтому его так сложно определить и загнать в рамки: «Звездные войны», аниме Хаяо Миядзаки и «Ночной дозор» — примеры фэнтези-фильмов.
В этом видеоэссе мы не сможем рассказать про все важные картины, повлиявшие на становление жанра, но попробуем выделить главные вехи в его эволюции. А заодно разберемся, почему фэнтези так тесно связано с развитием технологий, как на него повлияли произведения Толкина и что с жанром происходит сегодня.
Это также часть спецпроекта к подкасту «История российского фэнтези», который вы можете послушать на всех аудиоплатформах и на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
Василий Покровский
Автор сценария
Фэнтези как жанр отличает особый сеттинг: невероятные миры (нередко с налетом европейского Средневековья), загадочные существа и, конечно, магия, нечто необъяснимое с точки зрения нашей обычной жизни. Волшебство — это та граница, которая отделяет фэнтези от сай-фая, где работает какая-никакая научная логика. Проблема в том, что под это определение фэнтези попадает очень много непохожих друг на друга произведений, поэтому в нем так много поджанров.
Это и эпическое фэнтези в духе Толкина, и бесчисленные сказки, и героические боевики (например, о Конане-варваре), а еще лоу-фэнтези, где границы между магическим и обыденным мирами призрачны, дарк-фэнтези, соединяющее волшебные элементы с образами хоррора, космическое фэнтези и еще несметное количество подвидов фэнтези по странам и эпохам. Это настолько широкий жанр, что к нему могут быть отнесены и отдельные сюжеты о супергероях. Даже экранизации античных мифов сегодня тоже смотрятся как фэнтези, пускай для греков и римлян боги были неотъемлемой частью их реальности.
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Авторы: Василий Покровский, Анастасия Усанова