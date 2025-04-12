Какими средствами Жорж Мельес превратил кино в пространство чистой фантазии? Чем спецэффекты отличаются от визуальных эффектов и что такое VFX и CGI? Как динозавры помогли становлению компьютерной графики? И почему даже апологет аналоговых съемок Кристофер Нолан на самом деле использует очень много визуальных эффектов?

Отвечаем на все эти вопросы в нашем новом видеоэссе об эволюции специальных и визуальных эффектов — от изобретения кино до наших дней.