Какими средствами Жорж Мельес превратил кино в пространство чистой фантазии? Чем спецэффекты отличаются от визуальных эффектов и что такое VFX и CGI? Как динозавры помогли становлению компьютерной графики? И почему даже апологет аналоговых съемок Кристофер Нолан на самом деле использует очень много визуальных эффектов?
Отвечаем на все эти вопросы в нашем новом видеоэссе об эволюции специальных и визуальных эффектов — от изобретения кино до наших дней.
Василий Говердовский
автор сценария
Сегодня принято считать, что аудитория кинотеатров пресытилась компьютерной графикой. Технологии и вправду перестали развиваться семимильными шагами и удивлять так, как раньше. Из-за этого рекламные кампании блокбастеров все чаще обращают внимание на то, что фильм был снят практическими методами. На деле же эти слова часто оказываются лукавством. Даже главный апологет аналогового кинематографа Кристофер Нолан регулярно использует инструменты VFX в своих лентах. Кажется, усталость аудитории от графики вызвана не столько ее количеством, сколько не лучшим качеством. Это происходит из-за большой загрузки VFX-студий и привычки продюсеров полагаться на пересъемки. Ирония ситуации состоит в том, что плохая графика всегда на виду, в то время как хорошие VFX-эффекты часто остаются невидимыми для зрителя.
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Авторы: Василий Говердовский, Александра Пустыннова