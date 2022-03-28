«Люди в черном» знакомы едва ли не каждому зрителю. Шутки про пришельцев, Уилл Смит на пике карьеры, устройство, стирающее память, — франшиза до сих пор остается для миллионов одним из счастливых воспоминаний детства. Тем поразительнее, что из «Людей в черном» так и не получились долгоиграющая серия и по-настоящему большой поп-культурный феномен. У нас есть всего три номерные части, спин-офф, мультсериал из 1990-х, пара не самых выдающихся игр и культовая песня.

«Люди в черном» не породили армию подражателей и не задали моду на фильмы о пришельцах. Но при этом они остаются примером виртуозного развлекательного кино. В этом видеоэссе мы попробуем разобраться, как устроены эти фильмы, чем интересен режиссерский стиль Барри Зонненфельда и что пошло не так в серии.