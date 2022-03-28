«Люди в черном» знакомы едва ли не каждому зрителю. Шутки про пришельцев, Уилл Смит на пике карьеры, устройство, стирающее память, — франшиза до сих пор остается для миллионов одним из счастливых воспоминаний детства. Тем поразительнее, что из «Людей в черном» так и не получились долгоиграющая серия и по-настоящему большой поп-культурный феномен. У нас есть всего три номерные части, спин-офф, мультсериал из 1990-х, пара не самых выдающихся игр и культовая песня.
«Люди в черном» не породили армию подражателей и не задали моду на фильмы о пришельцах. Но при этом они остаются примером виртуозного развлекательного кино. В этом видеоэссе мы попробуем разобраться, как устроены эти фильмы, чем интересен режиссерский стиль Барри Зонненфельда и что пошло не так в серии.
Василий Покровский
Автор сценария
В период холодной войны пришельцы в кино отражали страх перед вторжением врагов, в первую очередь коммунистов, но «Люди в черном» ставят перед фактом: чужие уже среди нас. Инопланетяне в фильме далеко не всегда злые захватчики, чаще они предстают несчастными существами, волею судеб оказавшимися на Земле. Пришельцы здесь, скорее, мигранты. В то время как Люди в черном, или ЛВЧ — это такая миграционная служба и вместе с тем Бюро национальной безопасности, в чьи задачи входит решение конфликтных ситуаций между людьми и инопланетянами. Неспроста их штаб напоминает одновременно терминал аэропорта и офис типичной спецслужбы.
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Авторы: Василий Покровский, Анастасия Усанова