Каково это — работать Дедом Морозом? Как убедить ребенка в своем существовании, даже если он в тебя не верит? Всегда ли Дед Мороз знает, какие подарки он дарит? В новый выпуск рубрики «Эксперт смотрит» пришел необычный гость — актер театра и кино Влад Букаткин, который уже 12 лет работает Дедом Морозом. Влад посмотрел разные фрагменты из фильмов «Елки», «Один дома», «Плохой Санта», «Зигзаг удачи» и даже «Ужасающий 3» и рассказал нам, какие самые странные подарки ему приходилось дарить, сколько он зарабатывает в праздники, как профессия Деда Мороза меняет отношение к Новому году и что делать, если тебя настойчиво усаживают за новогодний стол.