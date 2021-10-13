Кинопоиск
Культовые сериалы

ВидеоЧто мы знаем о втором сезоне «Игры в кальмара»

Обсудить0

Первый сезон «Игры в кальмара» до сих пор остается самым популярным неанглоязычным сериалом Netflix и глобальным культурным феноменом. Прошло три года, и режиссер, сценарист и шоураннер Хван Дон-хёк наконец придумал и снял продолжение истории главного героя Сон Ги-хуна, который снова попадает на жестокие игры. Как изменится мотивация игрока под номером 456, каких корейских звезд мы увидим в продолжении и станет ли второй сезон последним? Рассказываем все, что известно о новом сезоне нашумевшего корейского survival-триллера.

Смотрите видео на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра».

Обсудить

Смотрите также

2 декабря10
Вчера5
13 октября 20216
24 октября 202124

Главное сегодня

Сегодня2
Сегодня0
Сегодня, 09:584
Сегодня, 09:512
Вчера3
Сегодня21
Вчера
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации