Первый сезон «Игры в кальмара» до сих пор остается самым популярным неанглоязычным сериалом Netflix и глобальным культурным феноменом. Прошло три года, и режиссер, сценарист и шоураннер Хван Дон-хёк наконец придумал и снял продолжение истории главного героя Сон Ги-хуна, который снова попадает на жестокие игры. Как изменится мотивация игрока под номером 456, каких корейских звезд мы увидим в продолжении и станет ли второй сезон последним? Рассказываем все, что известно о новом сезоне нашумевшего корейского survival-триллера.