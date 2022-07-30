В этом году Half-Life 2 и DOOM 3 празднуют свое 20-летие. Обе игры уже на момент выхода были частью культовых серий, задавших стандарт для шутеров от первого лица. Хотя соседство на прилавках триквела DOOM и сиквела Half-Life неминуемо вызывало рассуждения о соперничестве id Software и Valve, реального конфликта между разработчиками не наблюдалось. Другое дело — те принципы гейм-дизайна, которых придерживались студии.

Не будем забывать о том, что первая часть Half-Life в некотором смысле выросла из технологических разработок id Software, но в то же время была полной противоположностью играм Кармака и Ромеро. Valve, будучи талантливым учеником id Software, переосмыслила основы жанра, заложенные предшественниками. Все это привело к тому, что в продолжениях своих серий обе команды предложили два принципиально разных взгляда на жанр, которые и определили его развитие на годы вперед.

В новом видео разберемся, как устроены эти игры, в чем их истории похожи и не похожи друг на друга и были ли победители в этом противостоянии.