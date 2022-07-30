Кинопоиск
Игры

ВидеоDOOM 3 и Half-Life 2. Как две игры изменили индустрию

Обсудить0

В этом году Half-Life 2 и DOOM 3 празднуют свое 20-летие. Обе игры уже на момент выхода были частью культовых серий, задавших стандарт для шутеров от первого лица. Хотя соседство на прилавках триквела DOOM и сиквела Half-Life неминуемо вызывало рассуждения о соперничестве id Software и Valve, реального конфликта между разработчиками не наблюдалось. Другое дело — те принципы гейм-дизайна, которых придерживались студии.

Не будем забывать о том, что первая часть Half-Life в некотором смысле выросла из технологических разработок id Software, но в то же время была полной противоположностью играм Кармака и Ромеро. Valve, будучи талантливым учеником id Software, переосмыслила основы жанра, заложенные предшественниками. Все это привело к тому, что в продолжениях своих серий обе команды предложили два принципиально разных взгляда на жанр, которые и определили его развитие на годы вперед.

В новом видео разберемся, как устроены эти игры, в чем их истории похожи и не похожи друг на друга и были ли победители в этом противостоянии.

Арсений Чимбулатов

Автор сценария

Истории разработки что DOOM 3, что Half-Life 2 сами по себе тянут на отдельное видео. Корпоративные драмы в id Software и Valve разыгрались задолго до начала создания игр. Начать хотя бы с того, что далеко не все мастера DOOM вообще хотели возвращаться к франшизе. Брожения внутри команды привели к показательному увольнению Пола Стида, одного из ведущих художников, и к общей атмосфере неуверенности вплоть до первых геймплейных сборок игры.

У Valve была иная проблема: из компании ушел Майк Харрингтон — сооснователь фирмы и необходимая противоположность амбициозному и креативному Гейбу Ньюэллу. Последний же был занят в ходе разработки Half-Life 2 не столько игрой, сколько созданием интернет-магазина Steam и улаживанием юридических дрязг. У команды был, с одной стороны, карт-бланш на творческие поиски, а с другой — их наработки время от времени независимо оценивал сам Ньюэлл.

Привычные для современной индустрии переносы дат выхода не обошли стороной как DOOM 3, так и Half-Life 2. Несмотря на увеличение бюджета и цикла разработки, создатели обеих игр не отступали от максимы Гейба Ньюэлла: «Задержка быстро забудется, но отстой — это навсегда».

Подписывайтесь на канал «Кинопоиск | Игры» в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео и стримы.

Авторы: Арсений Чимбулатов, Григорий Игнатьев

Обсудить
Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Фильм-сенсация, который не получится выкинуть из головы
В главных ролях:Деми Мур, Маргарет Куолли, Деннис Куэйд, Эдвард Хэмилтон-Кларк, Гор Абрамс, Оскар Лесаж
Режиссер:Корали Фаржа
Уже в подписке
Смотреть

Смотрите также

10 февраля3
12 октября 20230
30 июля 20228
10 ноября3

Главное сегодня

Вчера11
30 ноября11
29 ноября38
28 ноября11
29 ноября6
Вчера3
30 ноября0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации