В этом году Half-Life 2 и DOOM 3 празднуют свое 20-летие. Обе игры уже на момент выхода были частью культовых серий, задавших стандарт для шутеров от первого лица. Хотя соседство на прилавках триквела DOOM и сиквела Half-Life неминуемо вызывало рассуждения о соперничестве id Software и Valve, реального конфликта между разработчиками не наблюдалось. Другое дело — те принципы гейм-дизайна, которых придерживались студии.
Не будем забывать о том, что первая часть Half-Life в некотором смысле выросла из технологических разработок id Software, но в то же время была полной противоположностью играм Кармака и Ромеро. Valve, будучи талантливым учеником id Software, переосмыслила основы жанра, заложенные предшественниками. Все это привело к тому, что в продолжениях своих серий обе команды предложили два принципиально разных взгляда на жанр, которые и определили его развитие на годы вперед.
В новом видео разберемся, как устроены эти игры, в чем их истории похожи и не похожи друг на друга и были ли победители в этом противостоянии.
Арсений Чимбулатов
Автор сценария
Истории разработки что DOOM 3, что Half-Life 2 сами по себе тянут на отдельное видео. Корпоративные драмы в id Software и Valve разыгрались задолго до начала создания игр. Начать хотя бы с того, что далеко не все мастера DOOM вообще хотели возвращаться к франшизе. Брожения внутри команды привели к показательному увольнению Пола Стида, одного из ведущих художников, и к общей атмосфере неуверенности вплоть до первых геймплейных сборок игры.
У Valve была иная проблема: из компании ушел Майк Харрингтон — сооснователь фирмы и необходимая противоположность амбициозному и креативному Гейбу Ньюэллу. Последний же был занят в ходе разработки Half-Life 2 не столько игрой, сколько созданием интернет-магазина Steam и улаживанием юридических дрязг. У команды был, с одной стороны, карт-бланш на творческие поиски, а с другой — их наработки время от времени независимо оценивал сам Ньюэлл.
Привычные для современной индустрии переносы дат выхода не обошли стороной как DOOM 3, так и Half-Life 2. Несмотря на увеличение бюджета и цикла разработки, создатели обеих игр не отступали от максимы Гейба Ньюэлла: «Задержка быстро забудется, но отстой — это навсегда».
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Авторы: Арсений Чимбулатов, Григорий Игнатьев