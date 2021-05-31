«Улицы разбитых фонарей» — один из первых российских телехитов, он, по сути, создал жанр сериала о милиции/полиции в том виде, в каком мы его знаем сегодня. «Улицы разбитых фонарей» просуществовали 16 сезонов и в своей поздней форме отвечали самым худшим представлениям о ментовских сериалах. И тем сильнее шокируют первые эпизоды «Улиц», до сих пор оставляющие мощное впечатление, несмотря на заметную дешевизну и мутную картинку. Недаром в интернете все еще популярны мемы про сериал, и связаны они, как правило, с двумя первыми сезонами.

В этом видеоэссе мы хотим рассказать, чем именно уникален сериал. Почему он стал народным хитом? И как авторам удалось создать настоящий документ эпохи?

