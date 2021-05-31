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ВидеоПочему «Улицы разбитых фонарей» — культовый сериал

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«Улицы разбитых фонарей» — один из первых российских телехитов, он, по сути, создал жанр сериала о милиции/полиции в том виде, в каком мы его знаем сегодня. «Улицы разбитых фонарей» просуществовали 16 сезонов и в своей поздней форме отвечали самым худшим представлениям о ментовских сериалах. И тем сильнее шокируют первые эпизоды «Улиц», до сих пор оставляющие мощное впечатление, несмотря на заметную дешевизну и мутную картинку. Недаром в интернете все еще популярны мемы про сериал, и связаны они, как правило, с двумя первыми сезонами.

В этом видеоэссе мы хотим рассказать, чем именно уникален сериал. Почему он стал народным хитом? И как авторам удалось создать настоящий документ эпохи?

Василий Говердовский

Автор сценария

Образ защитника порядка в советском кино, как правило, был предельно идеализирован. Будучи встроенным в ткань идеологизированного государства, институт милиции мог быть представлен в искусстве исключительно с положительной стороны. Однако после развала СССР все изменилось, и в «Улицах разбитых фонарей» перед зрителем предстали совсем другие милиционеры. Больше всего менты из сериала напоминают не доблестных защитников порядка, а обыкновенных рабочих. За исключением модника Казановы, герои носят простую одежду, добираются на работу на общественном транспорте или пешком, пьют прямо на рабочем месте, травят байки и жалуются на зарплату.

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Авторы: Василий Говердовский, Александра Пустыннова

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