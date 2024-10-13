Недавно вышел ремейк психологического хоррора Silent Hill 2. Проект получил всеобщее одобрение, и такой успех во многом обусловлен достоинствами оригинальной игры. Уже первая часть серии в конце 1990-х перевернула представления о жанре, заработав статус «умного хоррора», но сиквел предложил новый взгляд на то, какими приемами создавать психологический ужас.

В этом видеоэссе мы разберем, в чем особенность Silent Hill 2 как сурвайвал-хоррора и почему история в ней затмевает геймплей. Осторожно: в видео есть спойлеры к игре!

