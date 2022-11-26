«Гладиатор» Ридли Скотта — один из тех случаев, когда кажется, что про фильм все понятно. Многомиллионные сборы, пять премий «Оскар» (в том числе в главной категории), заслуженное звание зрительского хита даже десятилетия спустя. Но мало кто помнит, что запуск «Гладиатора», вообще говоря, был рискованной затеей, а того, что Ридли Скотт снимет успешное кино и станет законодателем моды на исторические блокбастеры, не ожидал никто. Да и сейчас находятся критики, которые говорят, что единственное достоинство фильма — прорывные визуальные эффекты.

При этом картина Ридли Скотта на самом деле гораздо глубже, чем о ней принято говорить, и в ней можно найти и эхо античной философии, и рассуждения об американской политике, и отсылки к Лени Рифеншталь. В этом видеоэссе мы поговорим о том, как «Гладиатор» реанимировал целый жанр, почему фильм актуален по сей день и какой получилась вторая часть.

