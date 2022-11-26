«Гладиатор» Ридли Скотта — один из тех случаев, когда кажется, что про фильм все понятно. Многомиллионные сборы, пять премий «Оскар» (в том числе в главной категории), заслуженное звание зрительского хита даже десятилетия спустя. Но мало кто помнит, что запуск «Гладиатора», вообще говоря, был рискованной затеей, а того, что Ридли Скотт снимет успешное кино и станет законодателем моды на исторические блокбастеры, не ожидал никто. Да и сейчас находятся критики, которые говорят, что единственное достоинство фильма — прорывные визуальные эффекты.
При этом картина Ридли Скотта на самом деле гораздо глубже, чем о ней принято говорить, и в ней можно найти и эхо античной философии, и рассуждения об американской политике, и отсылки к Лени Рифеншталь. В этом видеоэссе мы поговорим о том, как «Гладиатор» реанимировал целый жанр, почему фильм актуален по сей день и какой получилась вторая часть.
Василий Покровский
Автор сценария
Как оказалось, в эпоху культурного релятивизма, когда добро и зло стали относительными понятиями, «Гладиатор» попал точно в цель, предложив зрителям новый нравственный образец. С этой точки зрения фильм Ридли Скотта — практически воспитательное кино. Неслучайно один из ключевых персонажей в нем — это Марк Аврелий, император-философ, ярчайший представитель античного стоицизма, школы мысли, которая сегодня в основном известна своим призывом к твердости в непростых жизненных обстоятельствах. По сути, Максимус и воплощает собой этот расхожий стоический идеал. Ему не чуждо милосердие к врагам (это притом что история тут о мести), он верный, любит свою семью и искренне хочет вернуться домой, но, что важнее, у него нет скрытых мотивов.
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Авторы: Василий Покровский, Анастасия Усанова