Хорроры оставили большой след не только в кино. Хотя жанр в первую очередь ассоциируется именно с киношными убийцами вроде Фредди Крюгера или Майкла Майерса, в истории видеоигр хорроры имеют не меньшее значение. Вопрос в том, где проходят границы жанра. Многие игры используют образность хорроров, но при этом традиционно к ним не относятся. Обычно под хоррорами в играх понимают такие тайтлы, в которых упор делается на механиках выживания. В этом видеоэссе речь как раз и пойдет о сурвайвал-хоррорах.

Попробуем разобраться, в чем особенность этого жанра, какое влияние на него оказывали фильмы и что с ним происходит сегодня.

