Хорроры оставили большой след не только в кино. Хотя жанр в первую очередь ассоциируется именно с киношными убийцами вроде Фредди Крюгера или Майкла Майерса, в истории видеоигр хорроры имеют не меньшее значение. Вопрос в том, где проходят границы жанра. Многие игры используют образность хорроров, но при этом традиционно к ним не относятся. Обычно под хоррорами в играх понимают такие тайтлы, в которых упор делается на механиках выживания. В этом видеоэссе речь как раз и пойдет о сурвайвал-хоррорах.
Попробуем разобраться, в чем особенность этого жанра, какое влияние на него оказывали фильмы и что с ним происходит сегодня.
Максим Бугулов
Автор сценария
Восьмибитная Sweet Home предвосхитила те приемы, которыми в дальнейшем будут пользоваться почти все классические хоррор-игры. Она не выходила за пределами Японии, поэтому тайтл часто упускают из виду, а все лавры первооткрывателя достаются Alone in the Dark. Создатель Sweet Home Токуро Фудзивара, практически не имея успешных прецедентов, вместе со своей командой изобрел формулу страха: нехватка здоровья и боеприпасов, ограниченность инвентаря, элемент выживания и постоянное чувство дискомфорта и опасности. Все это в следующем десятилетии перекочует, например, в культовую серию Resident Evil. Даже постоянные анимации открывающихся дверей были взяты из игры Фудзивары.
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Авторы: Максим Бугулов, Анастасия Зайцева