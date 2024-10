Восьмибитная Sweet Home предвосхитила те приемы, которыми в дальнейшем будут пользоваться почти все классические хоррор-игры. Она не выходила за пределами Японии, поэтому тайтл часто упускают из виду, а все лавры первооткрывателя достаются Alone in the Dark. Создатель Sweet Home Токуро Фудзивара, практически не имея успешных прецедентов, вместе со своей командой изобрел формулу страха: нехватка здоровья и боеприпасов, ограниченность инвентаря, элемент выживания и постоянное чувство дискомфорта и опасности. Все это в следующем десятилетии перекочует, например, в культовую серию Resident Evil. Даже постоянные анимации открывающихся дверей были взяты из игры Фудзивары.