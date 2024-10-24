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Интервью

Видео«Я иду искать» с Романом Евдокимовым

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Продолжаем выбирать кино на вечер вместе со звездами в нашем шоу «Я иду искать». Гость нового выпуска — Роман Евдокимов, знакомый зрителям по сериалам «Фишер», «Комбинация» и новому фэнтези «Огниво». Актер рассказывает, почему не читает рецензии до просмотра фильмов, сколько раз он пытался посмотреть «Друзей», почему «Гарри Поттера» любит больше «Властелина колец», и делает непростой выбор между двумя индийскими хоррорами. А в конце, конечно, делится с нами впечатлением от просмотра.

Смотрите видео на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра».

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У нищего и гордого студента рождается безумная идея. Новое прочтение великого романа
В главных ролях:Иван Янковский, Любовь Аксёнова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алёна Михайлова, Владислав Абашин, Юлия Снигирь
Режиссер:Владимир Мирзоев
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