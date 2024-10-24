Продолжаем выбирать кино на вечер вместе со звездами в нашем шоу «Я иду искать». Гость нового выпуска — Роман Евдокимов, знакомый зрителям по сериалам «Фишер», «Комбинация» и новому фэнтези «Огниво». Актер рассказывает, почему не читает рецензии до просмотра фильмов, сколько раз он пытался посмотреть «Друзей», почему «Гарри Поттера» любит больше «Властелина колец», и делает непростой выбор между двумя индийскими хоррорами. А в конце, конечно, делится с нами впечатлением от просмотра.