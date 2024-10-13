«Волк с Уолл-стрит» — один из самых успешных и скандальных фильмов Мартина Скорсезе, разделивший критиков на два лагеря. Одни ругали создателей за то, что они показали антигероя таким привлекательным и не дали его действиям четкой моральной оценки. Другие остались в восторге от масштаба, динамики и красочности, с которой показан мир биржевых брокеров, сам по себе не очень кинематографичный. Но почти все сошлись на том, что «Волк с Уолл-стрит» — одна из лучших ролей Леонардо ДиКаприо.

Чем этот фильм похож на другие картины Скорсезе, а чем от них отличается? С помощью каких приемов режиссер создает образ обаятельного антигероя? И кого на самом деле обвиняют авторы «Волка с Уолл-стрит»?

Видеоэссе приурочено к новости о том, что теперь в подписке Яндекс Плюс есть не только развлечения — кино, книги, музыка, спортивные трансляции, — но и выгода от Яндекс Пэй. Теперь для подписчика Плюса с Яндекс Пэй доступно еще больше кешбэка баллами, Сейвы с повышенной ставкой и Сплит на особых условиях. Подробнее о выгоде с Пэй можно узнать тут.