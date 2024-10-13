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ВидеоКак «Волк с Уолл-стрит» обманывает зрителя

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«Волк с Уолл-стрит» — один из самых успешных и скандальных фильмов Мартина Скорсезе, разделивший критиков на два лагеря. Одни ругали создателей за то, что они показали антигероя таким привлекательным и не дали его действиям четкой моральной оценки. Другие остались в восторге от масштаба, динамики и красочности, с которой показан мир биржевых брокеров, сам по себе не очень кинематографичный. Но почти все сошлись на том, что «Волк с Уолл-стрит» — одна из лучших ролей Леонардо ДиКаприо.

Чем этот фильм похож на другие картины Скорсезе, а чем от них отличается? С помощью каких приемов режиссер создает образ обаятельного антигероя? И кого на самом деле обвиняют авторы «Волка с Уолл-стрит»?

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Варвара Макарова

Автор сценария

Джордан Белфорт — антигерой, морально неоднозначная личность. Он встраивается в богатый ряд скорсезиевских персонажей-мужчин, через которых режиссер исследует различные грани зла и саморазрушения. Скорсезе предлагает зрителям оценить героя, не выдавая четкого авторского комментария. В случае «Волка с Уолл-стрит» все усложняется тем, что рассказ зачастую ведет сам главный герой. А поскольку Джордан Белфорт — гениальный продажник, то и этот фильм он будто пытается продать нам с первых минут, ломая четвертую стену. Как тут не вспомнить, что Мартин Скорсезе не раз снимал рекламу, которая, несмотря на строгие законы рынка, оставалась авторским высказыванием.

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Авторы: Варвара Макарова, Анастасия Усанова

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Режиссер:Дэвид Эйр
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