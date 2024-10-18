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ВидеоФизик смотрит индийское кино

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В кино возможны многие, самые невообразимые трюки. В индийском кино возможно еще больше! Выйти из машины на полном ходу? Бежать по вертикальной поверхности движущегося поезда? Убить человека с помощью банана? Легко! Но осуществимы ли такие действия в реальности? Как с точки зрения физики объяснить происходящее в фильмах «RRR: Рядом ревет революция», «Сингам» и многих других? Мы пригласили физика Дмитрия Побединского, чтобы посмотреть культовые сцены индийского кино и разобраться, насколько они укладываются в законы физики и простой логики.

Смотрите видео на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра».

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Он мстит за обманутую пенсионерку — и за свою пасеку. Самый яростный боевик года
В главных ролях:Джейсон Стэйтем, Эмми Рейвер-Лэмпман, Бобби Надери, Джош Хатчерсон, Джереми Айронс, Дэвид Уиттс
Режиссер:Дэвид Эйр
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