В кино возможны многие, самые невообразимые трюки. В индийском кино возможно еще больше! Выйти из машины на полном ходу? Бежать по вертикальной поверхности движущегося поезда? Убить человека с помощью банана? Легко! Но осуществимы ли такие действия в реальности? Как с точки зрения физики объяснить происходящее в фильмах «RRR: Рядом ревет революция», «Сингам» и многих других? Мы пригласили физика Дмитрия Побединского, чтобы посмотреть культовые сцены индийского кино и разобраться, насколько они укладываются в законы физики и простой логики.