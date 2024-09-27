Сериал «Друзья» вышел в 1994 году и сразу стал невероятным хитом. Ситком о шести приятелях, постоянно зависающих в кофейне, смотрели, кажется, все, и любовь к шоу не утихает вот уже 30 лет. Множество фраз из «Друзей» стали культовыми, количество отсылок и цитат не поддается подсчету, а судьбы главных героев волнуют поклонников до сих пор, даже если те знают сюжет наизусть.
В этом видеоэссе мы постараемся понять, в чем секрет успеха «Друзей», как они повлияли на жанр ситкомов и почему сериал до сих пор популярен во всех странах мира и на всех языках.
Даулет Жанайдаров
Редактор видео и подкастов Кинопоиска, автор сценария
В визуальном плане «Друзья» наследуют традиционным ситкомам, которые опирались на театральную традицию и больше напоминали телеспектакли. Юмор здесь преимущественно построен либо на игре слов и парадоксах в диалогах, либо на физической комедии. Из-за этого и камера преимущественно держит общие или средние планы, которые позволяют показать взаимодействие нескольких персонажей. В визуальном плане «Друзья» отличаются от культовых ситкомов нулевых, которые активнее использовали визуальные приемы. В первую очередь речь идет о монтаже.
«Друзья» стремятся вызвать иллюзию непрерывного действия, в то время как условные «Офис» или «Клиника» часто создают необходимый для шутки слом ожидания за счет резкой склейки. Ярче всего эта игра с темпоральностью проявляется в «Как я встретил вашу маму», который максимально похож на «Друзей», но при этом креативно использует возможности монтажа и эффект ненадежного рассказчика. «Друзья» призваны создать ощущение, что ты смотришь историю вместе с кем-то, но парадоксальным образом именно закадровый смех выбивает многих зрителей. Если ты не привык с детства к такому формату, то он создает ощущение искусственности.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Екатерина Левова