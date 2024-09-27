Сериал «Друзья» вышел в 1994 году и сразу стал невероятным хитом. Ситком о шести приятелях, постоянно зависающих в кофейне, смотрели, кажется, все, и любовь к шоу не утихает вот уже 30 лет. Множество фраз из «Друзей» стали культовыми, количество отсылок и цитат не поддается подсчету, а судьбы главных героев волнуют поклонников до сих пор, даже если те знают сюжет наизусть.

В этом видеоэссе мы постараемся понять, в чем секрет успеха «Друзей», как они повлияли на жанр ситкомов и почему сериал до сих пор популярен во всех странах мира и на всех языках.