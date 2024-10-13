«Звездные войны» по праву считаются величайшей фантастической франшизой. Уже почти полвека нас пленяют ее обаятельные герои, невероятные миры и захватывающие битвы. Все это принесло франшизе успех не только на большом экране. Мир, созданный Джорджем Лукасом, вдохновил бесчисленное множество книг, комиксов, сериалов и, конечно, видеоигр.

Шутка ли, сам формат таких развлечений появился почти одновременно со «Звездными войнами». Эволюция этой франшизы во многом перекликается с развитием игр, их технических и художественных возможностей. Виртуальные «Звездные войны» прошли путь от примитивных восьмибитных приключений до зрелищных драматичных историй, которые ни в чем не уступают фильмам.

В этом видеоэссе мы разберемся, какой путь прошли «Звездные войны» в видеоигровой индустрии, посмотрим, как создатели пытались перенести вселенную Лукаса в интерактивный формат, и попробуем разобраться, были ли среди них по-настоящему выдающиеся тайтлы.