«Звездные войны» по праву считаются величайшей фантастической франшизой. Уже почти полвека нас пленяют ее обаятельные герои, невероятные миры и захватывающие битвы. Все это принесло франшизе успех не только на большом экране. Мир, созданный Джорджем Лукасом, вдохновил бесчисленное множество книг, комиксов, сериалов и, конечно, видеоигр.
Шутка ли, сам формат таких развлечений появился почти одновременно со «Звездными войнами». Эволюция этой франшизы во многом перекликается с развитием игр, их технических и художественных возможностей. Виртуальные «Звездные войны» прошли путь от примитивных восьмибитных приключений до зрелищных драматичных историй, которые ни в чем не уступают фильмам.
В этом видеоэссе мы разберемся, какой путь прошли «Звездные войны» в видеоигровой индустрии, посмотрим, как создатели пытались перенести вселенную Лукаса в интерактивный формат, и попробуем разобраться, были ли среди них по-настоящему выдающиеся тайтлы.
Илья Глазков
Автор сценария
На рубеже тысячелетий игровой рынок активно менялся. Проекты становились сложнее и требовали больше ресурсов. Доброе имя LucasArts во многом держалось на юмористических квестах — недорогих, изобретательных и оригинальных. Однако в новую трехмерную эпоху спрос на них падал с каждым годом. В погоне за прибылью студия начала массово штамповать игры по «Звездным войнам» — на всех доступных консолях и во всех популярных жанрах.
Шутер по «Звездным войнам» в стиле Quake. Файтинг в духе Tekken. Стратегия в реальном времени, как StarCraft. Автобоевик а-ля Twisted Metal. Детская гонка по лекалам Mario Kart. И даже биологический симулятор наподобие SimLife.
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Авторы: Илья Глазков, Анастасия Зайцева