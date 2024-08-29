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Культовое кино

Видео«Город грехов»: что пошло не так

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Первый «Город грехов» сразу после выхода стал событием в мире кино. Фильм называли шедевром, ведь ничего похожего раньше не снимали. Но вот продолжение, появившееся спустя 9 лет, встретили гораздо прохладнее, посчитав вторичным и не столь впечатляющим. Что помешало сиквелу «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» обрести культовый статус? Почему Роберт Родригес и Фрэнк Миллер не смогли повторить собственный успех? И так ли на самом деле плоха вторая часть? Рассказываем в новом видео.

Павел Орлов

Автор сценария

Лента Роберта Родригеса и Фрэнка Миллера, которая вышла в 2005-м, поразила зрителей радикальной стилистикой и увлекла хитросплетениями многочисленных сюжетных линий. Картина в точности воспроизводила брутальную и при этом изысканную эстетику оригинальных графических новелл. Контрастный черно-белый визуал эффектно сочетался с вкраплениями цветных элементов. Заостренная условность комикса усиливала мрачность нуарного мира. А такие яркие персонажи, как Марв, каннибал Кевин или Жёлтый Ублюдок, стали знаковыми кинообразами своей эпохи. При бюджете в 40 млн долларов картина собрала в прокате почти 160 миллионов. «Город грехов» стал большим поп-культурным явлением, открыв дорогу другим фильмам подобного рода, например «300 спартанцам», «Хранителям» или «Скотту Пилигриму».

Казалось, сиквелу был гарантирован столь же оглушительный успех. Однако вышедшее в 2014 году продолжение обернулось едва ли не самым большим разочарованием в кинематографе 2010-х. На фильм «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» потратили 65 миллионов, но заработал он в прокате меньше двух третей своего бюджета. Широкий зритель проигнорировал картину, а критики разнесли ее в пух и прах, что поставило крест на возможном продолжении серии и едва не погубило карьеру Родригеса.

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Авторы: Павел Орлов, Александра Стрекалова

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