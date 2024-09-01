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ВидеоЗачем в играх нужны скучные механики

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Темп игрового процесса — важное понятие в гейм-дизайне. Последовательность сражений, сюжетных эпизодов, спокойного исследования и многих других элементов должна смешиваться в увлекательный коктейль, который, с одной стороны, бросает игроку вызов, а с другой — временами дает возможность передохну́ть. Но часто в эту последовательность попадают и нарочито медленные механики, вызывающие у некоторых игроков зевоту и раздражение.

Вот только даже у этих элементов гейм-дизайна есть свои функции. Сегодня обсудим, зачем нужны симуляторы ходьбы, для кого создаются механики ремесел и почему хорошо реализованный гринд — это благо.

Дарья Кулагина-Кравчук и Юрий Кулагин

Авторы сценария

Cимуляторы ходьбы похожи на визуальные новеллы, которые тоже жертвуют геймплеем в угоду повествованию. И этот подход по-своему эффективен! Ведь задумайтесь: как часто вы пропускали сюжетный диалог, чтобы побыстрее добраться до босса или нового подземелья, то есть до геймплея? Игры, в которых из интерактивных механик остается лишь перемещение, решают проблему радикально. Нет иного геймплея, зато есть погружение в историю.

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Авторы: Дарья Кулагина-Кравчук, Юрий Кулагин

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