Темп игрового процесса — важное понятие в гейм-дизайне. Последовательность сражений, сюжетных эпизодов, спокойного исследования и многих других элементов должна смешиваться в увлекательный коктейль, который, с одной стороны, бросает игроку вызов, а с другой — временами дает возможность передохну́ть. Но часто в эту последовательность попадают и нарочито медленные механики, вызывающие у некоторых игроков зевоту и раздражение.

Вот только даже у этих элементов гейм-дизайна есть свои функции. Сегодня обсудим, зачем нужны симуляторы ходьбы, для кого создаются механики ремесел и почему хорошо реализованный гринд — это благо.