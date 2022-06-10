Чем интересен первый «Парк Юрского периода», кроме революционных визуальных эффектов? Какие характерные особенности стиля Стивена Спилберга проявились в работе над франшизой? Почему новая трилогия не так плоха, как о ней часто говорят? И как менялся подход к истории динозавров на протяжении шести частей?
В этом видеоэссе разбираем оригинальную трилогию «Парк Юрского периода» и сиквел-трилогию «Мир Юрского периода», а заодно рассказываем, как Стивен Спилберг, Колин Треворроу и расстегнутая рубашка Джеффа Голдблюма сделали серию великой.
Григорий Игнатьев
Автор сценария
Главным вопросом, вставшим перед съемочной группой, был самый очевидный: как оживить на экране существ, исчезнувших более 65 миллионов лет назад. Апеллируя к опыту графики в «Звездных войнах» и «Терминаторе», Деннис Мурен из легендарной студии Industrial Light & Magic предложил режиссеру с нуля создать изображения динозавров на компьютере, что в то время все еще казалось чрезвычайно амбициозной задачей. Но Спилберг рискнул и не прогадал. Увидев первые кадры с использованием CGI, специалисты по покадровой анимации и аниматроникам были вынуждены признать: за этим будущее.
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Автор: Григорий Игнатьев