Чем интересен первый «Парк Юрского периода», кроме революционных визуальных эффектов? Какие характерные особенности стиля Стивена Спилберга проявились в работе над франшизой? Почему новая трилогия не так плоха, как о ней часто говорят? И как менялся подход к истории динозавров на протяжении шести частей?

В этом видеоэссе разбираем оригинальную трилогию «Парк Юрского периода» и сиквел-трилогию «Мир Юрского периода», а заодно рассказываем, как Стивен Спилберг, Колин Треворроу и расстегнутая рубашка Джеффа Голдблюма сделали серию великой.