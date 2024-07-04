Музыка — это важная составляющая любой видеоигры, сильно обогащающая игровой опыт. Вряд ли с этим будет спорить тот, кто хотя бы раз плутал по улицам Сайлент Хилла под пробирающие мелодии Акиры Ямаоки, шинковал демонов в ритм индастриал-риффов Мика Гордона или выходил на бой с боссом, сопровождающийся эпическим роком Масаёши Сокена.

И тем не менее важность игровой музыки легко упустить из виду. В отличие от геймплея и графики, саундтрек редко выходит на первый план, оставаясь в глазах многих геймеров лишь вспомогательным инструментом повествования.

В этом видео мы расскажем, как видеоигровые композиции прошли путь от восьмибитных мелодий до оркестрового звучания, что саундтрек привносит в ощущения от игры и почему музыка далеко не всегда зависит от игрового жанра.