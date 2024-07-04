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ВидеоИскусство музыки в играх

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Музыка — это важная составляющая любой видеоигры, сильно обогащающая игровой опыт. Вряд ли с этим будет спорить тот, кто хотя бы раз плутал по улицам Сайлент Хилла под пробирающие мелодии Акиры Ямаоки, шинковал демонов в ритм индастриал-риффов Мика Гордона или выходил на бой с боссом, сопровождающийся эпическим роком Масаёши Сокена.

И тем не менее важность игровой музыки легко упустить из виду. В отличие от геймплея и графики, саундтрек редко выходит на первый план, оставаясь в глазах многих геймеров лишь вспомогательным инструментом повествования.

В этом видео мы расскажем, как видеоигровые композиции прошли путь от восьмибитных мелодий до оркестрового звучания, что саундтрек привносит в ощущения от игры и почему музыка далеко не всегда зависит от игрового жанра.

Дарья Кулагина-Кравчук и Юрий Кулагин

Авторы сценария

Кажется очевидным, что разным жанрам игр соответствуют разные музыкальные жанры. Для динамичного шутера лучше подойдет бодрый рок, для головоломки — вдумчивая электроника, а для напряженного хоррора — эмбиент с вкраплениями индастриала. Но на самом деле выбор музыкального стиля для конкретной игры зависит не от ее жанра, а от видения самого композитора, что зачастую рождает самые странные комбинации.

Такая же ситуация и с конкретными инструментами: композитор выбирает их на свой вкус, никакой четкой привязки к игровым жанрам тут нет. Кто-то решает подбирать инструменты строго и аутентично. Чэнс Томас, когда работал над «Властелином колец онлайн», проштудировал книги и заметки Толкина в поисках любых упоминаний музыкальных инструментов у народов Средиземья. Когда в игровой версии Шира звучит музыка с акцентом на мандолине, а в эльфийских краях — педальная арфа, можно предположить, что эти композиции максимально близки к тому, что представлял сам Толкин.

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Авторы: Дарья Кулагина-Кравчук, Юрий Кулагин

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