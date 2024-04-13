«Остров сокровищ» до сих пор остается одним из самых любимых мультфильмов для миллионов зрителей. Харизматичные герои, запоминающиеся песни, изобретательные и смешные гэги — кажется, что картина Давида Черкасского не только стала пиршеством выдумки и свободы, но и по сей день претендует на звание самой оригинальной экранизации в истории кино.
Спустя 35 лет очевидно: эти гротескные персонажи и смелые художественные решения сильно опередили свое время. И вот уже новое поколение зрителей открывает для себя классический мультфильм, создавая по его мотивам многочисленные мемы, а несколько лет назад он завирусился и на Западе. В новом видеоэссе мы разбираем, в чем секрет магии «Острова сокровищ».
Как мультфильм отражал эпоху перестройки? Какие визуальные приемы режиссер Давид Черкасский перенес из своих предыдущих хитов — сериалов «Приключения капитана Врунгеля» и «Доктор Айболит»? Почему в «Острове сокровищ» так много ляпов и повторяющихся сцен? И зачем в нем были нужны игровые вставки с поющими пиратами?
Даниил Смолев
Автор сценария
Без всяких сомнений, «Остров сокровищ» — это постмодернистский мультфильм, выпадающий из привычных канонов как отечественной анимации, так и чинной советской культуры. И этим, кстати, вполне передает природу романа Стивенсона, в котором в единый клубок смешивались достоверные исторические факты и фантазии шотландского писателя, придумавшего среди прочего даже черную метку.
Работая с авантюрным детищем Стивенсона, Черкасский добавил в него яркие комедийные элементы и гэги, примкнув, как и многие советские мультипликаторы той поры, к традициям американских слэпстиков. Но то, что не всегда позволяли комикам великого немого законы физики, с легкостью побеждала всесильная и привычная к абсурду анимация, позволяя персонажам на зависть Ньютону и по образу мультяшек Луни Тюнз вытворять невиданные кульбиты и угождать в парадоксальные и невозможные, но такие смешные ситуации.
«Остров сокровищ» — это еще и показательный пример мощнейших возможностей киноязыка: Черкасский с компанией почти не меняли сюжет и фразы оригинального романа, но смогли полностью перекроить его жанр и атмосферу.
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Авторы: Даниил Смолев, Анастасия Усанова