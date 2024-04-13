«Остров сокровищ» до сих пор остается одним из самых любимых мультфильмов для миллионов зрителей. Харизматичные герои, запоминающиеся песни, изобретательные и смешные гэги — кажется, что картина Давида Черкасского не только стала пиршеством выдумки и свободы, но и по сей день претендует на звание самой оригинальной экранизации в истории кино.

Спустя 35 лет очевидно: эти гротескные персонажи и смелые художественные решения сильно опередили свое время. И вот уже новое поколение зрителей открывает для себя классический мультфильм, создавая по его мотивам многочисленные мемы, а несколько лет назад он завирусился и на Западе. В новом видеоэссе мы разбираем, в чем секрет магии «Острова сокровищ».

Как мультфильм отражал эпоху перестройки? Какие визуальные приемы режиссер Давид Черкасский перенес из своих предыдущих хитов — сериалов «Приключения капитана Врунгеля» и «Доктор Айболит»? Почему в «Острове сокровищ» так много ляпов и повторяющихся сцен? И зачем в нем были нужны игровые вставки с поющими пиратами?