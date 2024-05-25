Боссы в играх существуют не для того, чтобы просто раздражать игрока. Это полноценная механика с множеством нюансов. Создание по-настоящему хорошего босса — целое искусство, в тонкости которого мы и будем разбираться в этом видеоэссе.

Мы выясним, откуда вообще появились боссы, как работает эта механика, какие функции выполняет и почему при грамотном исполнении противники становятся наградой для игрока.