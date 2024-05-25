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ВидеоЗачем в играх нужны боссы

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Боссы в играх существуют не для того, чтобы просто раздражать игрока. Это полноценная механика с множеством нюансов. Создание по-настоящему хорошего босса — целое искусство, в тонкости которого мы и будем разбираться в этом видеоэссе.

Мы выясним, откуда вообще появились боссы, как работает эта механика, какие функции выполняет и почему при грамотном исполнении противники становятся наградой для игрока.

Дарья Кулагина-Кравчук и Юрий Кулагин

Авторы сценария

Боссы, как и многие другие механики, пришли в видеоигры из настолок. Еще в Dungeons & Dragons в конце подземелий игроков зачастую поджидал какой-нибудь особенно большой и опасный противник с группой мелких прихвостней. В таком виде боссы перекочевали в первую видеоигровую адаптацию настолки, а вскоре появились и в других проектах самых разных жанров.

Само слово «босс» закрепилось только к концу 1980-х. До этого сильных противников в конце уровня называли по-разному — стражами, главарями и даже супергадами. Во времена первых домашних консолей боссы стали таким же обязательным элементом гейм-дизайна, как, например, сбор предметов.

Разные разработчики использовали этих уникальных врагов по-своему. В метроидваниях боссы часто охраняли улучшения, необходимые для прохождения, а в скролл-шутерах проверяли сноровку игрока сложными паттернами атак. На уровнях стали появляться промежуточные мини-боссы, а в играх с открытыми мирами — опциональные боссы. Как правило, более сложные и предназначенные для тех, кому хочется вызова.

Так понятие «босс» все дальше уходило от просто большого противника, которым завершался уровень. В итоге сегодня термин подразумевает множество самых разных механик.

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Авторы: Дарья Кулагина-Кравчук, Юрий Кулагин

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