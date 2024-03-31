История отечественной анимации. О чем на самом деле любимые советские мультфильмы?

Это видеоэссе — своего рода спин-офф нашего спецпроекта «История отечественного кино». В ролике мы рассказываем про главных авторов, важнейшие произведения и основные темы, которые были характерны для разных периодов российской и советской анимации.

Кто снял первые российские мультфильмы? Что наши аниматоры позаимствовали у студии Диснея? Какой советский мультфильм вдохновил Хаяо Миядзаки не бросать анимацию? И почему наши любимые мультики детства на самом деле гораздо сложнее, чем кажется?