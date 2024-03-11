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ВидеоПочему Эмма Стоун получила «Оскар»

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Романтичная героиня, решительная бунтарка, очаровательная обманщица и расчетливая злодейка — мы видели Эмму Стоун в десятках самых разных образов. Но вряд ли хоть с одним из них сравнится ее роль в «Бедных-несчастных». Как Стоун с помощью мимики и пластики передала грандиозную эволюцию Беллы Бакстер? С помощью каких деталей создатели подчеркивают раскрепощенный характер героини? И чем образ Беллы подкупает нас?

В этом видеоэссе мы расскажем о новой работе Эммы Стоун, которая принесла актрисе заслуженный «Оскар».

Павел Орлов

Автор сценария

«Ключевые инструменты, которыми Стоун выражает развитие своей героини, — это мимика и пластика. Поначалу они по-детски неуклюжие, словно человек не вполне владеет своим телом, плохо контролирует его и не осознает пропорции. В такой неуклюжести авторы нашли особое очарование: нетвердая кукольная походка, широко распахнутый удивленный взгляд, трогательные гримасы. И, конечно же, незабываемая сцена танца. Эмма Стоун уже проявляла свой незаурядный танцевальный талант в многочисленных музыкальных номерах „Ла-Ла Ленда“, но здесь грация актрисы раскрылась совершенно особенным образом.

Эмма Стоун в „Бедных-несчастных“ не просто актриса, но и продюсер, одна из создательниц фильма, которая, как и ее героиня, взяла судьбу в свои руки и создала феминистское произведение, рассказывающее об эмансипации женщины в жестоком мужском мире. Можно сказать, что роль Беллы — это квинтэссенция всего творчества Эммы Стоун. В ней она виртуозно совмещает все краски своих предыдущих образов: пластику „Ла-Ла Ленда“, комедийность „Этой дурацкой любви“, тонкую драматичность „Бёрдмэна“ и абсурдизм „Фаворитки“. Представить „Бедных-несчастных“ без Стоун просто невозможно, ведь именно на ней держится весь фильм. Остается только гадать, чем она сможет удивить нас в будущем».

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Авторы: Павел Орлов, Екатерина Левова

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