Романтичная героиня, решительная бунтарка, очаровательная обманщица и расчетливая злодейка — мы видели Эмму Стоун в десятках самых разных образов. Но вряд ли хоть с одним из них сравнится ее роль в «Бедных-несчастных». Как Стоун с помощью мимики и пластики передала грандиозную эволюцию Беллы Бакстер? С помощью каких деталей создатели подчеркивают раскрепощенный характер героини? И чем образ Беллы подкупает нас?

В этом видеоэссе мы расскажем о новой работе Эммы Стоун, которая принесла актрисе заслуженный «Оскар».