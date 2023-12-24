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Видео«Ледниковый период»: что пошло не так

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«Ледниковый период» обрел популярность, как только вышел на экраны. История мамонта Мэнни, ленивца Сида, тигра Диего и, конечно, белки Скрата принесла студии Blue Sky оглушительный успех. И если «Ледниковый период 2: Глобальное потепление» и «Ледниковый период 3: Эра динозавров» еще выдерживали конкуренцию с первой частью, то последние мультфильмы франшизы сильно проигрывают как минимум по уровню юмора. В новом видео разбираемся в плюсах и минусах «ледниковой» франшизы.

Смотрите видео на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра».

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