«Ледниковый период» обрел популярность, как только вышел на экраны. История мамонта Мэнни, ленивца Сида, тигра Диего и, конечно, белки Скрата принесла студии Blue Sky оглушительный успех. И если «Ледниковый период 2: Глобальное потепление» и «Ледниковый период 3: Эра динозавров» еще выдерживали конкуренцию с первой частью, то последние мультфильмы франшизы сильно проигрывают как минимум по уровню юмора. В новом видео разбираемся в плюсах и минусах «ледниковой» франшизы.