Оказывается, из «Голодных игр» вырезали множество интересных сцен. Некоторые всего лишь дополняли сюжет, приближая его к книжному оригиналу Сьюзен Коллинз, но никак не меняя историю Китнисс Эвердин. Но были моменты, которые на самом деле могли дать зрителям ценную информацию о жестоком мире Панема и кровавых Играх, о внутренних чувствах главной героини и ее союзников. В новом видео рассказываем о самых важных удаленных сценах, которые могли сделать франшизу совсем другой.