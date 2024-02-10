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ВидеоКак удаленные сцены могли изменить «Голодные игры»

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Оказывается, из «Голодных игр» вырезали множество интересных сцен. Некоторые всего лишь дополняли сюжет, приближая его к книжному оригиналу Сьюзен Коллинз, но никак не меняя историю Китнисс Эвердин. Но были моменты, которые на самом деле могли дать зрителям ценную информацию о жестоком мире Панема и кровавых Играх, о внутренних чувствах главной героини и ее союзников. В новом видео рассказываем о самых важных удаленных сценах, которые могли сделать франшизу совсем другой.

Смотрите видео на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра».

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Их способности могут дать миру шанс — или уничтожить его. Историческое фэнтези о силе любви и разрушения
В главных ролях:Ирина Мартыненко, Илья Маланин, Вольфганг Черни, Алексей Серебряков, Линда Лапиньш
Режиссер:Владимир Ракша
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