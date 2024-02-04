В прошлом году первая часть Half-Life отпраздновала свое 25-летие. Хотя вряд ли кто-то станет спорить о ее величии, в игровом сообществе оригинал как будто находится в тени куда более громкого сиквела. Это не вполне справедливо. Первая Half-Life не только стала вехой в анимации видеоигр, но и во многом поменяла сложившиеся к моменту ее релиза представления о жанре шутера от первого лица.

В этом видеоэссе мы не сможем рассказать обо всех достоинствах игры, но попробуем порассуждать, в чем уникальность ее дизайна, каким подходом руководствовались создатели и почему Half-Life волнует воображение игроков и по сей день.