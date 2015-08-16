Могут ли души покойников вселяться в тела живых людей? Возможно ли, чтобы человек, потерявший свою любимую, выкопал ее из могилы? Действительно ли на полу одной итальянской виллы появились загадочные лица? И на самом ли деле в хорватском городке под названием Кринга когда-то жил вампир?

Пётр Натаров, Ксения Трейстер, Даниил Вершинин и Фёдор Федосеев из сериала «Пищеблок» рассказывают друг другу страшные истории и гадают, могли ли они произойти в реальности или это просто выдумки.