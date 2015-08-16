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ВидеоПравда или вымысел? Актеры «Пищеблока» рассказывают друг другу страшилки

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Могут ли души покойников вселяться в тела живых людей? Возможно ли, чтобы человек, потерявший свою любимую, выкопал ее из могилы? Действительно ли на полу одной итальянской виллы появились загадочные лица? И на самом ли деле в хорватском городке под названием Кринга когда-то жил вампир?

Пётр Натаров, Ксения Трейстер, Даниил Вершинин и Фёдор Федосеев из сериала «Пищеблок» рассказывают друг другу страшные истории и гадают, могли ли они произойти в реальности или это просто выдумки.

Смотрите видео на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра».

Еще больше интересных материалов о сериале — в нашем онлайн-кинотеатре «Пищеблок Экстра».

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В главных ролях:Андрей Гальченко, Даня Киселёв, Анна Завтур, Никита Волков
Режиссер:Илья Ермолов
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