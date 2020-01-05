Российское кино XXI века. Как фильмы 2000–2010-х отражали реальность и что ждет наш кинематограф

Подошел к концу наш спецпроект об истории отечественного кино. В нем мы рассказывали про его основные периоды и главных авторов. Наконец мы подошли к самой сложной эпохе — кинематографу России XXI века. Может показаться, что этот исторический период еще не закончился и слишком рано подводить итоги, но мы все же обнаружили сквозные темы и сюжеты, рассказали про новации в форме и содержании и выбрали главные фильмы последних двадцати лет.

«Ночной дозор» и «Коктебель», «Легенда № 17» и «Груз 200», «Т-34» и «Дылда», «Чики» и «Масяня», «Левиафан» и «Шапито-шоу» — все они определили образ эпохи и способны многое рассказать нам о самих себе.

Как реальность нулевых и десятых годов отражалась в кинематографе? Чем удивляло российское документальное кино? Почему так популярны стали эскапистские ленты о победах прошлого? И что ждет наше кино в будущем? Обо всем этом — в финальном видеоэссе об истории отечественного кино.