Российское кино XXI века. Как фильмы 2000–2010-х отражали реальность и что ждет наш кинематограф

Подошел к концу наш спецпроект об истории отечественного кино. В нем мы рассказывали про его основные периоды и главных авторов. Наконец мы подошли к самой сложной эпохе — кинематографу России XXI века. Может показаться, что этот исторический период еще не закончился и слишком рано подводить итоги, но мы все же обнаружили сквозные темы и сюжеты, рассказали про новации в форме и содержании и выбрали главные фильмы последних двадцати лет.
«Ночной дозор» и «Коктебель», «Легенда № 17» и «Груз 200», «Т-34» и «Дылда», «Чики» и «Масяня», «Левиафан» и «Шапито-шоу» — все они определили образ эпохи и способны многое рассказать нам о самих себе.
Как реальность нулевых и десятых годов отражалась в кинематографе? Чем удивляло российское документальное кино? Почему так популярны стали эскапистские ленты о победах прошлого? И что ждет наше кино в будущем? Обо всем этом — в финальном видеоэссе об истории отечественного кино.
Предыдущие видео об истории отечественного кино:
- «История российского кино от рождения до революции за 28 минут»;
- «Как советский авангард изменил кино»;
- «Каким было кино сталинской эпохи»;
- «Оттепельное кино: как родилась и умерла советская новая волна»;
- «Как снимал Андрей Тарковский»;
- «Кино эпохи застоя: о чем на самом деле любимые советские фильмы»;
- «Как снимал Леонид Гайдай — гений комедии и недооцененный автор»;
- «Как снимал Алексей Герман»;
- «Как снимает Юрий Норштейн, автор «Ежика в тумане» и «Сказки сказок»»;
- «Перестройка и 90-е. Как умерло советское кино и чем удивляли фильмы новой России»;
- «Почему Алексей Балабанов — все еще главный российский режиссер».
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