Почему Стэнли Кубрик — главный автор в кино XX века

«Космическая одиссея» и «Заводной апельсин», «Барри Линдон» и «Сияние», «Цельнометаллическая оболочка» и «Лолита» — каждый из этих фильмов стал революцией в кинематографе, и сложно поверить, что все эти шедевры снял один человек — Стэнли Кубрик. В этом видеоэссе мы не претендуем на исчерпывающий разбор творчества режиссера, а попытаемся дать обзорный анализ его авторского почерка.

В чем заключается жанровое своеобразие фильмов Стэнли Кубрика? Почему каждая его картина — революция в кинематографе? Какими темами он был увлечен на протяжении всей карьеры? И как его стиль отразился в творчестве современных режиссеров — от Уэса Андерсона и Дэвида Финчера до Кристофера Нолана и Дени Вильнёва?