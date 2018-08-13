Как снимал Сатоси Кон — сюрреалист от аниме, вдохновивший Нолана и Аронофски

Какими приемами Сатоси Кон стирает границу между реальностью и фантазиями, прошлым и настоящим, явью и сном? Как его аниме передают городское одиночество и опасности технологий? Почему все его ленты — признания в любви кинематографу? И чем он вдохновил Даррена Аронофски и Кристофера Нолана?

В этом видеоэссе рассказываем о главных темах и приемах Сатоси Кона — автора «Паприки» и «Истинной грусти», культового режиссера и сюрреалиста от аниме.