Как снимал Сатоси Кон — сюрреалист от аниме, вдохновивший Нолана и Аронофски

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ВидеоКак снимал Сатоси Кон — сюрреалист от аниме, вдохновивший Нолана и Аронофски

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Какими приемами Сатоси Кон стирает границу между реальностью и фантазиями, прошлым и настоящим, явью и сном? Как его аниме передают городское одиночество и опасности технологий? Почему все его ленты — признания в любви кинематографу? И чем он вдохновил Даррена Аронофски и Кристофера Нолана?

В этом видеоэссе рассказываем о главных темах и приемах Сатоси Кона — автора «Паприки» и «Истинной грусти», культового режиссера и сюрреалиста от аниме.

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Авторы: Алексей Филиппов, Даулет Жанайдаров, Анастасия Усанова

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Смелый пёс мечтает стать самураем, но в городе кошек его никто не воспринимает всерьёз. Яркий вестерн от режиссера «Короля Льва»
В главных ролях:Майкл Сера, Сэмюэл Л. Джексон и др.
Режиссер:Крис Бэйли, Марк Куцир, Роб Минкофф
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