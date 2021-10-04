Почему «Бригада» стала культовой

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Культовые сериалы

ВидеоПочему «Бригада» стала культовой

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Как «Бригада» осмысляет эпоху 1990-х на экране? Правда ли, что сериал романтизирует бандитизм? Как его создатели используют постмодернистскую оптику? И почему сериал про ОПГ стал частью детского фольклора?

В этом видеоэссе анализируем, как устроен культовый сериал про криминальный мир 1990-х и про четырех друзей детства: Сашу Белого (Сергей Безруков), Космоса (Дмитрий Дюжев), Пчёлу (Павел Майков) и Фила (Владимир Вдовиченков).

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Авторы: Полина Рыжова, Анастасия Усанова

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