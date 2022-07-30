Правда ли Мэрил Стрип — гениальная актриса

«Выбор Софи» и «Дьявол носит Prada», «Mamma MIA!» и «Железная леди» — очень разные фильмы, но все их объединяет то, что в них блистает Мэрил Стрип, возможно, величайшая актриса современности, обладательница трех премий «Оскар», девяти «Золотых глобусов», «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля и награды за лучшую роль в Каннах. В этом видеоэссе мы разберем ее карьеру и постараемся понять, правда ли она настолько гениальная исполнительница.

Когда Мэрил Стрип дебютировала в кино? Зачем Дастин Хоффман дал ей пощечину на съемках «Крамер против Крамера»? Какие роли помогли актрисе преодолеть амплуа «королевы трагедий»? И какие характерные актерские приемы она сформировала за почти 50-летнюю карьеру?

Фильмы с Мэрил Стрип можно посмотреть на Кинопоиске в специальной подборке по этой ссылке.

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