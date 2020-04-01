Почему «тупые американские комедии» нулевых на самом деле не так плохи

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ВидеоПочему «тупые американские комедии» нулевых на самом деле не так плохи

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«Евротур» и «Американский пирог», «Дрянные девчонки» и «Остин Пауэрс», «SuperПерцы» и «Очень страшное кино» — все эти комедии стали уже классическими, но и в нулевые, когда они вышли, и сейчас не все относятся к ним серьезно. Да и теперь мало кто воспринимает их как достойный объект исследования. В нашем видеоэссе мы пытаемся описать, в чем была особенность американских комедий того времени и почему нельзя считать их «тупыми».

Как в США развивался комедийный жанр во второй половине XX века? Какие характерные черты были у американских комедий в нулевые? Как на них повлияли трагедия в Колумбайне и 11 сентября? И почему в начале 2010-х изменились предпочтения аудитории?

Список фильмов, использованных в видео, смотрите в специальной подборке на Кинопоиске по этой ссылке.

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В главных ролях:Риз Уизерспун, Тэрон Эджертон, Тори Келли
Режиссер:Гарт Дженнингс, Кристоф Лурделе
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