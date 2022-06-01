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ВидеоКак устроены «Очень странные дела»

Почему «Очень странные дела» не просто увлекательный сай-фай-хоррор, а настоящий роман воспитания? Зачем братья Даффер делают так много отсылок к массовой культуре восьмидесятых и почему это не недостаток? Какие приемы используют создатели, чтобы показать иные миры? И какие произведения, кроме романов Стивена Кинга и фильмов Спилберга, цитируют авторы сериала?

В этом видеоэссе разбираем, как устроены «Очень странные дела» и какой образ прошлого они создают.

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Автор:
Врач в Элисте сталкивается с первой вспышкой ВИЧ в СССР. Сериал про людей перед лицом неизвестности
В главных ролях:Аскар Ильясов, Никита Ефремов, Евгений Стычкин, Павел Майков, Виктория Агалакова, Елизавета Шакира
Режиссер:Сергей Трофимов, Евгений Стычкин
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