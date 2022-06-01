Почему «Очень странные дела» не просто увлекательный сай-фай-хоррор, а настоящий роман воспитания? Зачем братья Даффер делают так много отсылок к массовой культуре восьмидесятых и почему это не недостаток? Какие приемы используют создатели, чтобы показать иные миры? И какие произведения, кроме романов Стивена Кинга и фильмов Спилберга, цитируют авторы сериала?

В этом видеоэссе разбираем, как устроены «Очень странные дела» и какой образ прошлого они создают.