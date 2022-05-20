Перестройка и 90-е. Как умерло советское кино и чем удивляли фильмы новой России

Каким было перестроечное кино и почему оно на самом деле продолжало советские традиции? Как изменились фильмы после распада СССР? Какие темы были главными в отечественном кино в конце 1980-х и в 1990-х годах? И почему современные авторы так часто обращаются к этой эпохе?
В этом видеоэссе мы рассказываем о кино перестройки и 1990-х годов, когда после долгожданной отмены цензуры родился самый мрачный период в истории отечественного кинематографа, а на экранах появлялись смелые, оригинальные и жесткие фильмы. Это время «Ассы», «Курьера», «Маленькой Веры», «Утомленных солнцем», «Блокпоста» и многих других картин, которые не бежали от реальности, а точно и честно ее препарировали.
Предыдущие видео об истории отечественного кино:
- «История российского кино от рождения до революции за 28 минут»;
- «Как советский авангард изменил кино»;
- «Каким было кино сталинской эпохи»;
- «Оттепельное кино: как родилась и умерла советская новая волна»;
- «Как снимал Андрей Тарковский»;
- «Кино эпохи застоя: о чем на самом деле любимые советские фильмы»;
- «Как снимал Леонид Гайдай — гений комедии и недооцененный автор»;
- «Как снимал Алексей Герман»;
- «Как снимает Юрий Норштейн, автор «Ежика в тумане» и «Сказки сказок»».
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