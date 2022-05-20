Перестройка и 90-е. Как умерло советское кино и чем удивляли фильмы новой России

Каким было перестроечное кино и почему оно на самом деле продолжало советские традиции? Как изменились фильмы после распада СССР? Какие темы были главными в отечественном кино в конце 1980-х и в 1990-х годах? И почему современные авторы так часто обращаются к этой эпохе?

В этом видеоэссе мы рассказываем о кино перестройки и 1990-х годов, когда после долгожданной отмены цензуры родился самый мрачный период в истории отечественного кинематографа, а на экранах появлялись смелые, оригинальные и жесткие фильмы. Это время «Ассы», «Курьера», «Маленькой Веры», «Утомленных солнцем», «Блокпоста» и многих других картин, которые не бежали от реальности, а точно и честно ее препарировали.