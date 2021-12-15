Какой Человек-паук — лучший?

Человек-паук — важнейший персонаж современной поп-культуры. Он появлялся в игровом и анимационном кино, мультсериалах, видеоиграх и даже театральных мюзиклах. Но что объединяет все эти интерпретации? И в чем разница между тремя голливудскими адаптациями? Разбираемся в этом видеоэссе.

Почему «Человек-паук» с Тоби Магуайром иногда напоминал комедию? Что сделало Эндрю Гарфилда самым трагичным Питером Паркером? Почему интерпретация Тома Холланда далека от оригинального образа парня-аутсайдера? И все-таки какой из Спайдерменов — лучший?