Почему «CODA: Ребенок глухих родителей» выиграл «Оскар»

Почему «CODA: Ребенок глухих родителей» получил «Оскар» за лучший фильм? Как режиссер и сценаристка Шан Хейдер по-новому показывает слабослышащих людей на экране? Почему предсказуемость драматургии не недостаток фильма, а намеренный прием? И как создатели совмещают в одном сюжете историю о взрослении и подростковой любви, социальную драму и трагикомедию о необычной семье?

В этом видеоэссе разбираем, как устроен триумфатор «Оскара» и почему его посыл особенно актуален сейчас.

В видео доступны субтитры, достаточно нажать на кнопку в интерфейсе YouTube.

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